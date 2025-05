Journée internationale : La Croix-Rouge malienne célèbre le 8 mai - abamako.com

Le 8 mai 2025, la Croix-Rouge malienne, à l’instar de 191 nations, a célébré la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant rouge.





Le thème "Du côté de l’humanité, là où tout est encore possible" a été développé.





Le siège de la Croix-Rouge malienne a abrité la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à laquelle ont pris part des ambassadeurs de pays partenaires, des partenaires techniques et financiers, des délégations de la Croix-Rouge internationale, de la Croissant rouge et plusieurs autres personnalités. Une journée riche en activités, interventions des responsables de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge internationale, prestations artistiques et panels.



Pour la présidente de la Croix-Rouge malienne, Mme Traoré Assan Coulibaly, ce 8 mai est une journée de mémoire, d'action et de gratitude. Le thème de cette année "du côté de l'humanité est un appel, un engagement une boussole morale dans un monde où les conflits, les catastrophes et les fractures sociales menacent chaque jour la dignité humaine". A ses dires, "être du côté de l'humanité, c'est choisir sans distinction ni condition là où les besoins sont les plus criants".





A l’entendre, la journée du 8 mai est aussi la promesse que la Croix-Rouge restera du côté de l'humanité malgré les crises. "Elle est inlassablement fidèle à ses principes fondamentaux", dira-t-elle rappelant ses principes d’altruisme, de solidarité, de bienveillance et surtout de neutralité. Elle a invité chacun et chacune à apporter et à transmettre cette flamme.





Cette année marque également le 60e anniversaire des principes fondamentaux adoptés en 1965, selon le porte-parole de la délégation de la CICR, Dirieh Abdi Mohamed, non moins chef des opérations de la Croix-Rouge. Des principes qui constituent la boussole et la colonne vertébrale de la Croix-Rouge du Croissant rouge. "Ils sont toujours aussi essentiels pour guider une action humanitaire digne et efficace", réitéra-t-il.



Koureichy Cissé