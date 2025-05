Lettre à grand-père : La démocratie sur le mauvais banc des accusés - abamako.com

Lettre à grand-père : La démocratie sur le mauvais banc des accusés Publié le mercredi 14 mai 2025 | Mali Tribune

Cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs à la place des martyrs

Bamako, le 26 mars 2022. A l`occasion du 32è anniversaire de l`avènement de la démocratie dans notre pays, le président de la transition, Son Excellence le Colonel Assimi Goita a respecté la tradition en déposant une gerbe de fleurs à la place des martyrs du 26 mars 1991. Tweet



Cher grand-père, depuis un certain temps, l’on voit sur les réseaux sociaux, un débat sur la démocratie et le sous-développement. La démocratie est accusée de tous les péchés d’Israël.













La démocratie a fait ceci, la démocratie a fait cela. Elle a volé par-ci, elle a dérobé par-là. Tous les maux du Mali, la seule date, à partir de 1991 et seuls acteurs, les démocrates. Le sous-développement au Mali, c’est la démocratie.





J’ai envie d’en rire cher grand-père. Tiens donc ! A quelle période de l’Histoire du Mali on jauge la démocratie ? Aux 23 ans de Moussa Traoré ou aux 5 ans de la Transition en cours ? Si la démocratie a fait aussi mal jusqu’à être rejetée, qu’est-ce qui a marché plus que la démocratie ? Il s’agit de quel bilan ? Avec quel bilan, compare-t-on la démocratie en toute franchise ?



Au demeurant, cher grand-père, j'ai l'habitude de dire ici qu'on confond démocratie et développement. Et le débat ne devrait pas être démocratie/développement, mais démocratie et dictature. Certes, chaque régime a son bilan, il est possible de les comparer. Genre : Moussa-Alpha, ATT-Amadou Haya et IBK-Assimi. Oui en toute objectivité, on peut faire le bilan. Ça pourrait varier.





Mais va faire un bilan démocratie/dictature, je ne crois pas que ce débat soit possible. Une personne qui n’y gagne rien, personnellement dans une dictature, pourrait-elle réellement préférer la dictature à la démocratie ? Choisir l’autocratie et le despotisme face à un régime aussi rationnel que la démocratie ? Je ne croirais pas que cela soit possible en toute franchise. Je ne crois pas.



La démocratie, ce sont des droits et des libertés. C’est établir une procédure rationnelle de conquête du pouvoir, de gestion et de dévolution pacifique du pouvoir. C’est regarder son président et savoir quand est-ce qu’il va partir sereinement. Et aussi comment, un autre va le remplacer en toute sécurité. Ce n’est point un "tombeur" qui devient président mais un élu avec un projet de société accepté par les électeurs. C’est tellement rationnel !



Le peuple a des droits et des libertés protégés par les juges. Oui Karim Kéita, député, fils du président, homme fort du pays, a perdu un procès contre un journaliste sans faire recours à un syndicat. Le M5-RFP pouvait occuper le boulevard de l’Indépendance et demander des comptes. C’est ce que la démocratie peut offrir à un peuple. Pour le reste, travaillons ! Le développement, c’est le travail.



Allons à un autre débat. Comment faire revenir la démocratie sans ébranler le pays ? Comment retourner à la gestion rationnelle du pouvoir par des élections libres et transparentes ? Comment rendre plus indépendante la justice et faire en sorte que le législatif contrôle l’exécutif et que dans cette gestion harmonieuse, nous développions notre Maliba ? C’est mieux !



Ma 296e lettre. A mardi in shaa Allah !



Lettre de Koureichy