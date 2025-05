Violences politiques : La Maison de la presse condamne - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Violences politiques : La Maison de la presse condamne Publié le mercredi 14 mai 2025 | Mali Tribune

© aBamako.com par FS

La Maison de presse du Mali

La Maison de la presse du Mali Tweet



La Maison de la presse a été envahie par des individus venus empêcher la tenue d’une conférence de presse.



Lors de cet envahissement des journalistes ont été agressés physiquement et verbalement. Le président de la Maison de la presse Bandiougou Danté a condamné avec la plus grande fermeté cet acte d’agression qu’il a qualifié de barbare et qui n’a pas sa place dans une société de droit. Il réaffirmera que la Maison de la presse doit rester un sanctuaire de débats sereins, d’échanges pacifiques et non un lieu d’intimidation ou de violences.





Ministère des Transports : Naissance d’un projet d’aménagement routier



La capitale malienne a abrité le mardi 6 mai 2025 la réunion de l’année 2025 du comité technique mixte de projet d’aménagement routier et de facilitation du transport sur le corridor Bamako-Zantiebougou-Boundiali-San Pedro. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi-évaluation de l’état de mise en œuvre de ce projet routier structurant. Il constitue une réponse aux besoins de mobilité croissants des populations dans la zone du projet. Les travaux s’étalaient sur 4 jours et portaient sur plusieurs points notamment : l’évaluation des travaux routiers ainsi que les travaux connexes au Mali et en Côte d’Ivoire. Sans oublier les modalités et le calendrier de mise en œuvre des activités restantes de la composante facilitation de transport et travaux connexe au Mali et en Côte d’Ivoire.





Douanes maliennes : Une importante saisie menée par la BMI



La direction générale des douanes s’enorgueillit de deux opérations menées avec brio par la Brigade mobile d’intervention (BMI) de Bamako. La première opération intervenue le 29 avril 2025 à Sotuba a permis d’intercepter un fourgon en pleine décharge de 150 cartons de viandes de volaille d’origine étrangère dans une cantine frigorifique. L’intervention a permis d’empêcher sa mise en stock. La seconde saisie, le lundi 5 mai 2025 au Banconi, a permis de mettre la main sur 248 bidons d’huiles lubrifiantes et 77 cartons de pièces détachées pour véhicules, accompagnés d’un lot suspect d’étiquettes vierges aux marques Shell, Rimula, Total. Selon la direction générale des douanes tout porte à croire qu’il s’agit de produits contrefaits. Une menace sérieuse tant pour la sécurité des usagers de la route que pour l’intégrité des véhicules motorisés au Mali.





AES : Lancement des travaux d’élaboration de l’hymne commun



La cérémonie officielle de lancement des travaux relatifs à l’élaboration de l’hymne de la Confédération des Etats du Sahel s’est tenu ce mercredi 7 mai 2025. La rencontre a réuni des experts culturels du Mali, du Burkina Faso et du Niger avec pour mission de jeter les bases d’un hymne commun. Cette œuvre qualifiée de symbolique doit incarner les idéaux de solidarité, de paix, de souveraineté, de développement économique et de sécurité qui fondent la Confédération des Etats du Sahel.



Vatican : Robert Prevost est le nouveau Pape



Le cardinal américain Robert Prévost est le nouveau Pape, du nom de Léon XIV. Le jeudi 8 mai 2025, à l’issue du deuxième jour du conclave, de la fumée blanche s’est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine. Le signal avait été donné après quatre tours de vote, soit deux jours de conclave.



Rassemblé par



Oumou Fofana