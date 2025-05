Tricia Mclaughlin, secrétaire adjointe aux affaires publiques du département de la sécurité intérieure des Etats-Unis "Il est mieux de s’auto-expulser des USA" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Tricia Mclaughlin, secrétaire adjointe aux affaires publiques du département de la sécurité intérieure des Etats-Unis "Il est mieux de s’auto-expulser des USA" Publié le mercredi 14 mai 2025 | Mali Tribune

Tweet



La Secrétaire adjointe McLaughlin était le 8 mai dernier au briefing du Media Hub pour le Département d'Etat américain pour échanger avec les médias sur la lutte contre l’immigration clandestine. Elle a parlé du programme "Home" du CBP, qui offre aux étrangers en situation irrégulière la possibilité de quitter volontairement les Etats-Unis.



La Secrétaire adjointe a rappelé que le Département de la Sécurité intérieure a commencé à fournir une assistance financière et une aide pour les documents de voyage aux étrangers en situation irrégulière afin de faciliter leur retour dans leur pays d'origine grâce à l'application CBP Home.





"Tout étranger en situation irrégulière qui utilise l'application CBP Home pour s'auto-expulser recevra également une allocation de mille dollars, versée après confirmation de son retour dans son pays d'origine via l'application", a-t-elle expliqué.



Mme Tricia McLaughlin a estimé que l'auto-expulsion est le moyen le plus sûr et le plus digne de quitter les Etats-Unis et permettra aux étrangers en situation irrégulière d'éviter d'être interpellés par l'ICE, arrêtés, détenus et finalement expulsés.





A l'en croire, des économies sont également à prévoir. "Même avec le coût de l'allocation, on estime que l'utilisation de CBP Home réduira le coût de l'expulsion d'environ 70 %". Actuellement, le coût moyen d'arrestation, de détention et d'expulsion d'un étranger s'élève à un peu plus de 17 000 dollars. "Nous avons déjà constaté des résultats positifs dans ce domaine. La première utilisation de l'assistance voyage a déjà porté ses fruits auprès d'une personne qui a utilisé le programme pour réserver un vol de Chicago au Honduras".



La Secrétaire adjointe expliquera qu'il est également important que les auditeurs sachent que les étrangers qui soumettent leur intention de s'auto-expulser volontairement via l'application CBP Home seront également déclassés en détention et en expulsion avant leur départ, à condition qu'ils démontrent qu'ils progressent significativement dans leur départ.



De plus, la participation à l'application d'auto-expulsion CBP Home permet à un étranger en situation irrégulière de rentrer légalement aux Etats-Unis ultérieurement, mais cette même possibilité n'est pas garantie à ceux qui restent sur place et risquent d'être arrêtés, détenus et expulsés.



"Nous encourageons donc vivement toute personne se trouvant illégalement aux Etats-Unis à consulter l'application dhs.gov/cbphome, à utiliser son appareil et à trouver l'application, qui est gratuite sur tous les appareils mobiles", a-t-elle conclu.



Ibrahima Ndiaye