AES : L'hymne confédéral bientôt Publié le mercredi 14 mai 2025 | Mali Tribune

Après le logo et l’emblème, les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) décident de se doter d’un hymne confédéral.













Les travaux d’élaboration de l’hymne confédérale de l’AES ont été lancés le mercredi 7 mai au CICB. La cérémonie était coprésidée par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Abdoulaye Diop. Des grilles d’évaluation ont été définies et l’hymne devra incarner l’unité, la paix et l’identité commune d’un espace en pleine construction selon les experts.





Pendant deux jours, les experts des trois pays de l’AES ont travaillé à l’élaboration de l’hymne confédéral de l’AES. Le vendredi 9 mai, ils ont proposé une version finale aux ministres de la Culture des pays de l’AES à l’occasion d’une autre cérémonie coprésidée par le ministre Mamou Daffé et de ses homologues du Niger, le colonel-major Abdourahamane Amadou, et Bètamou Fidèle Aymar Tamani du Burkina.



Le document non encore rendu public a été validé par les ministres présents. Il sera présenté à qui de droit avant d’être publié dans toute l’AES. Le ministre des Transports et de l’Aviation du Niger, le colonel-major Abdourahamane Amadou, a invité les Aésiens à s’approprier le texte une fois publié et à faire sa promotion. L’hymne, dira-t-il, appelle à l’unité et à l’action au sein de l’AES conformément à sa devise : "Un Espace, Un Peuple Un Destin".





Cet hymne confédéral est un acte fondateur, soulignera le ministre en charge de la Culture du Mali, Mamou Daffé. "Après le logo et le drapeau, nos chefs d’Etat nous ont mandatés pour doter l’AES d’un hymne. Aujourd’hui, grâce à l’engagement des experts, ce travail historique est accompli", a-t-il salué, précisant que cet hymne "est un acte fondateur qui donne encore plus de corps à notre Confédération".



Clôturant les travaux, le ministre Daffé a chaleureusement remercié les experts pour leurs efforts soutenus.



Koureichy Cissé