Mali Football-Awards : Rendez-vous en juin !

La Fédération malienne de football (Fémafoot), en collaboration avec AK AGENCY, organisera la troisième édition de la nuit de la reconnaissance et du mérite du football malien dénommée : Mali Football Awards. L’évènement se tiendra le vendredi 20 juin 2025 au CICB, a indiqué la Fémafoot.



L'annonce a été faite le samedi 10 mai matin, au siège de la FEMAFOOT, à la faveur d'un point de presse animé par Ichaka Souleymane Diakité, président de la Commission Centrale du Sponsoring Marketing, Télévision et Abdoulaye Konaté, Président de la Commission Centrale des Médias. C'était en présence de Ali Kaba Sacko, promoteur de AK AGENCY, et d'un parterre de journalistes. L'évènement sera parrainé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l'Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.



À travers cet événement, la Fémafoot et ses partenaires récompenseront les meilleurs joueurs locaux et expatriés qui se sont distingués lors de la saison footballistique 2024-2025 et les meilleurs dirigeants du football. L'évènement sera grandiose avec des innovations importantes notamment, la procédure du choix des lauréats, la participation des invités de marque et les distinctions qui seront remises. Les conférenciers ont salué l'expérience de AK AGENCY et les autres partenaires événementiels qui sont engagés dans l'organisation pour la réussite de cette soirée inédite du football Malien.







Moussa Bangaly