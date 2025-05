Coupe du Monde de Beach Soccer : Le Brésil champion du monde, le Sénégal au pied du podium - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du Monde de Beach Soccer : Le Brésil champion du monde, le Sénégal au pied du podium Publié le mercredi 14 mai 2025 | Mali Tribune

Tweet

Bousculé par le Belarus, le Brésil a remporté la septième Coupe du Monde de Beach Soccer de son histoire. Le Portugal a quant à lui glané la médaille de bronze.



Champion d’Afrique, le Sénégal a perdu le match pour la 3e place face au Portugal (3-2). Par cette défaite, les Lions de la Téranga échouent ainsi au pied du podium.







Le Brésil est le grand vainqueur de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025 après son succès en finale contre le Belarus en finale jouée le dimanche 11 mai aux Seychelles. Il s'agit du septième sacre de la Seleção dans la compétition, plus que jamais la reine de la discipline, a indiqué la Fifa. Dans le match pour la troisième place, le Portugal a battu le Sénégal, privé d'une première médaille.



Un nouveau titre pour le Brésil, une nouvelle médaille de bronze pour le Portugal, des regrets pour les vaincus du jour, le Belarus et le Sénégal : le dernier jour de Seychelles 2025 a accouché de rencontres très serrées et offert une pluie d'émotions au public massé à The Paradise Arena. Le sort de toute une génération tient finalement à bien peu de choses. Alors qu'il était bousculé par un Belarus revenu de l'enfer en finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer 2025, le Brésil a reçu un petit coup de pouce du destin quand un tir rasant signé Rodrigo lui a permis de prendre un avantage définitif à une minute quarante du terme. Cette frappe, déviée comme il le fallait par une motte de sable qui traînait par-là, a complètement trompé le gardien biélorusse Mikhail Avgustov, pourtant sur la trajectoire, comme à son habitude depuis le début du tournoi. Et c'est précisément grâce à cette tentative de Rodrigo, auteur d'un doublé, que la Seleção l'a emporté 4-3 pour se coiffer de sa septième couronne mondiale, un record.





Tout avait bien démarré pour les Sud-Américains avec un but de Lucão dans les premiers instants, mais Yauheni Novikau est venu remettre le Belarus à hauteur avant la fin du premier acte. Cependant, avec des réalisations d'un Rodrigo au sommet de son art et d'un Catarino auteur d'un but spectaculaire, le Brésil menait 3-1 avant que ne s'ouvre le dernier chapitre d'une finale qui semblait déjà pliée. C'était toutefois mal connaître l'abnégation des joueurs de Nico et l'efficacité redoutable du meilleur buteur de Seychelles 2025, Ihar Bryshtsel. D'un doublé, le talisman biélorusse a bien cru lancer un retournement de situation incroyable, mais le tir final de Rodrigo est passé par-là. Ce sont bien les joueurs en jaune qui ont pu célébrer un sacre pleinement mérité et ont été célébrés par tout The Paradise Arena, sous les feux d'artifice qui tapissaient le ciel de Victoria.



Des chiffres à retenir :



Le Brésil quitte les Seychelles en n'ayant encaissé que huit buts en l'espace de six matches. C'est un nouveau record en Coupe du Monde de Beach Soccer. Le précédent appartenait à la France qui n'avait concédé que 11 buts en cinq matches lors de l'édition 2005. Ihar Bryshtsel est le troisième joueur de l'histoire de la compétition à conserver son Soulier d'or adidas d'une édition sur l'autre. Avant lui, le Portugais Madjer (2005 et 2006) et l'Italien Gabriele Gori (2017 et 2019) y étaient déjà parvenus.



A noter que la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025 s’est déroulée du 1er au 11 mai 2025 à Victoria, sur l'île de Mahé. Elle a enregistré la participation de 16 pays dont deux de l’Afrique à savoir le Sénégal, champion d’Afrique et sa dauphine, la Mauritanie. Les pays participants étaient : Belarus, Brésil, Chili, Espagne, Guatemala, Italie, Japon, Mauritanie, Oman, Paraguay, Portugal, RI Iran, Salvador, Sénégal, Seychelles, Tahiti.



Bangaly, avec Fifa.com