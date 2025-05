Fiba Afrobasket 2025 : Le Mali hérite du groupe D - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Fiba Afrobasket 2025 : Le Mali hérite du groupe D Publié le mercredi 14 mai 2025 | Mali Tribune

Tweet

Le tirage au sort de l’édition 2025 de l’Afrobasket masculin a été effectué le vendredi 9 mai. Avec quatre groupes constitués pour 16 pays dans un tournoi prévu en Angola, le Mali a hérité du groupe D.



Fiba Afrobasket 2025 : Le Mali hérite du groupe D

Après les années 1989, 1999 et 2007, l'Angola abritera 18 ans après l'Afrobasket masculin. Désormais quadriennale, la compétition réunira cette année 16 nations qui vont se lancer à la conquête du trophée continental détenu par la Tunisie. Au cours d’une cérémonie tenue à Luanda le vendredi passé dans la capitale angolaise, les 16 équipes participantes au tournoi ont été tirées au sort selon un système de classement basé sur le dernier classement de la Fiba-monde. « Plusieurs légendes angolaises et africaines du basket-ball ont assisté à la cérémonie, notamment Jean-Jacques da Conceicao, septuple médaillé d'or de l'AfroBasket et membre du FIBA Hall of Fame, Victor Carvalho, quintuple vainqueur de l'AfroBasket, Miguel Lutonda (2001 et 2003) et Joaquim Gomes (2009), anciens MVPs de l'AfroBasket, tous présents pour aider au tirage au sort. Le ministre angolais des Sports et de la Jeunesse, Rui Falcao, le ministre de la Culture, Filipe Zau, et les représentants des 16 équipes nationales ont également assisté à la cérémonie », a fait savoir la Fiba-Afrique.



A l’issue du tirage au sort, quatre groupes de quatre équipes ont été constitués. Le Mali se trouve dans le groupe D en compagnie du Sénégal, de l’Egypte et de l’Ouganda. A rappeler que l’Afrobasket 2025 débutera par la phase de groupes qui aura lieu du 12 au 17 août, avant la phase finale, qui se déroulera exclusivement à Luanda du 17 au 24 août.





Dans son discours, la Fiba-Afrique a indiqué que son président Anibal Manave, a félicité l'Angola pour être la seule nation en Afrique qui a l'opportunité d'organiser l'Afrobasket dans différentes villes, augmentant ainsi sa portée et permettant à plus de fans d'assister aux matchs. « Cette année, l'Afrobasket se déroulera dans les villes angolaises de Namibe et de Luanda, la capitale accueillant les matchs de la phase de groupe et de la phase finale, tandis que la ville de Namibe, dans le sud du pays, n'accueillera que les matchs de la phase de groupe. Ce tournoi n'est pas seulement une compétition, mais une célébration de l'excellence du basket-ball africain et de notre croissance continue sur la scène mondiale", a déclaré Anibal Manave.



Passé de deux à quatre années, l'événement désormais quadriennal coïncidera avec le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. A cette occasion, Anibal Manave a déclaré que : « Cet alignement de l'excellence sportive avec une célébration nationale donne à notre tournoi une signification profonde et est une occasion de souligner le rôle important que le sport peut jouer dans l'unification des nations et la commémoration de l'identité culturelle. »



Moussa Bangaly







COMPOSITIONS DES GROUPES :



Groupe A : Côte d'Ivoire, Cap-Vert, RD Congo, Rwanda



Groupe B : Tunisie, Nigeria, Cameroun, Madagascar



Groupe C : Angola, Soudan du Sud, Guinée, Libye



Groupe D : Sénégal, Egypte, Mali, Ouganda