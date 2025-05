Les Soliloques d’Angèle : Les inégalités de richesse et de pouvoir : un problème crucial - abamako.com

Les Soliloques d'Angèle : Les inégalités de richesse et de pouvoir : un problème crucial Publié le mercredi 14 mai 2025 | Mali Tribune

Dans les débats économiques, on parle souvent de croissance, d’innovation ou de compétitivité. Mais on oublie souvent un sujet essentiel : les inégalités de richesse et de pouvoir.



Pourtant, ces inégalités ont des effets très importants sur notre vie quotidienne, sur la société, et sur les chances de chacun de réussir.



Des inégalités qu’on cache ou qu’on minimise en permanence ! Quand on regarde les chiffres – comme la croissance du PIB ou le revenu moyen – on pourrait croire que tout le monde progresse si les indicateurs sont positifs et croissants. Mais ces chiffres cachent souvent la réalité : une petite partie de la population s’enrichit énormément, pendant que d’autres peinent à joindre les deux bouts. De même, on parle souvent d’emplois créés, mais on ne dit pas toujours s’il s’agit d’emplois précaires ou mal payés. Et le nombre d’emplois supprimés, l’estimation est ’elle correcte, fidèle à la réalité ?



Les inégalités ne sont pas seulement injustes sur le plan moral. Elles ont aussi des conséquences directes sur la vie des gens. Sur l’éducation : Un enfant né dans une famille pauvre aura souvent moins de chances d’aller dans une bonne école, de faire des études supérieures. Sur la santé : Les personnes les plus pauvres vivent souvent dans des quartiers plus pollués, ont moins accès aux soins. Sur l’emploi : Sans réseau, sans diplôme, et parfois sans coup de pouce, il est beaucoup plus difficile de trouver un bon travail. Ces écarts font que les personnes défavorisées restent souvent dans la même situation toute leur vie, tandis que les plus riches transmettent leur richesse et leur pouvoir à leurs enfants.





Le pouvoir quant à lui, est bien souvent entre les mains de quelques-uns. L’argent ne donne pas seulement du confort, il donne aussi du pouvoir. Les personnes très riches peuvent influencer les décisions politiques, en finançant les campagnes électorales, ou en soutenant des groupes de pression (lobbying). On le voit à travers le monde.



Les risques pour la société sont divers : quand les inégalités deviennent trop grandes, cela crée de la colère, de la méfiance, et des tensions. Les gens ont l’impression que le système est injuste. Cela peut conduire à des manifestations, ou à des divisions dans la société. Que peut-on faire ? Une belle question. Pourquoi ne pas rendre l’impôt plus juste. Investir dans l’école, la santé, les transports publics. Ce que nous voyons sur les lignes budgétaires des lois de finances, mais le réalisé est -il à hauteur en termes de qualité ? Améliorer les salaires et les conditions de travail. Mieux contrôler l’influence des grandes fortunes sur la politique ; des axes pas toujours mis en priorité. Mais surtout, il faut arrêter de penser que les inégalités sont normales ou inévitables.



Une société riche, c’est une société où chacun a une vraie chance, où il y a moins de conflits, c’est l’espérance, le souhait de tous.



Parce que c’est Notre Mali.







Muriel Jules