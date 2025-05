Apologie du viol : le Ministère de la Promotion de la Femme condamne fermement les propos d’un influenceur - abamako.com

Apologie du viol : le Ministère de la Promotion de la Femme condamne fermement les propos d'un influenceur Publié le mercredi 14 mai 2025

© Autre presse par DR

Le symbole de la justice

Le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a exprimé sa vive indignation après les déclarations d’un influenceur lors d’une émission diffusée le 11 mai 2025, qualifiées d’apologie manifeste du viol.



Dans un communiqué, le ministère dénonce des propos inacceptables qui offensent les victimes de violences sexuelles et portent atteinte aux valeurs de la société malienne. Face à cette situation, il appelle à l’ouverture immédiate d’une procédure judiciaire contre l’auteur des propos et exige le retrait de l’émission concernée, ainsi que des excuses publiques.



Le ministère a également annoncé l’activation d’une cellule de soutien pour la famille de la fillette de quatre ans, récemment victime d’un viol suivi de meurtre à Missabougou, et a réitéré son engagement pour la protection des femmes et des enfants au Mali.





M.S