Transition malienne : la Charte pour la paix et la réconciliation bientôt finalisée

Comité de pilotage du dialogue

Dans les prochaines semaines, la Commission de rédaction de la Charte pour la paix et la réconciliation, présidée par l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, remettra son rapport final au président de la Transition. Selon Zeini Moulaye, membre de la commission, la rédaction de la Charte est presque achevée, les premières copies étant déjà en impression.



Ce document de référence vise toujours selon Zeini Moulaye à guider les actions du gouvernement en matière de sécurité, de paix, de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Outre ces thèmes, la Charte aborde également des questions économiques, environnementales et d’emploi des jeunes, en s’appuyant sur les valeurs historiques et culturelles du Mali, telles que l’honneur, la dignité et la vérité.



La Charte se veut une alternative à l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, en proposant des mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits. Une fois adoptée, elle sera placée sous la responsabilité de la présidence de la République, qui devra lui donner un cadre juridique permettant son application effective.



