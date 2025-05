Scandale du marché de fourniture de masque de plus de 2 milliards : Le Président du RAMLCDF saisit le Vérificateur Général - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Scandale du marché de fourniture de masque de plus de 2 milliards : Le Président du RAMLCDF saisit le Vérificateur Général Publié le mercredi 14 mai 2025 | Le Soir de Bamako

© aBamako.com par MS

Bonne gouvernance : Remise du rapport annuel du Bureau du Vérificateur Général au Président de la Transition

Tweet



Le Président du Réseau des Associations Maliennes de Lutte contre la Corruption et la Délinquance en signe (RAMLCDF), M. Moussa Ousmane Touré a, dans une correspondance en date du 12 mai 2025 adressée au Vérificateur Général.



Saisi ce dernier d’une demande d’enquête sur un marché de fourniture des masques de protection COVID-19 pour le premier tour de l’élection du Président de la République du Mali 2024, passé entente directe, pour un montant de deux milliards deux cent trente-sept millions huit cent vingt- neuf mille quatre cent huit (2 237 829 408) F CFA TTC. Un marché qui impliquerait le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, non moins actuel Premier ministre ! « A Monsieur le Vérificateur Général Objet : Demande d’enquête sur le marché de fourniture des masques de protection pour le premier tour de l’élection du Président de la République du 26 mars 2024 Monsieur le Vérificateur Général En ma qualité de Lanceur d’Alerte, Président du Réseau des Associations Maliennes de Lutte contre la Corruption et la Délinquance en signe RAMLCDF, je vous transmets, la présente demande pour la mise en place par votre institution d’une commission d’enquête en vue de mener des investigations sur :





-La fourniture des masques de protection COVID-19 pour le premier tour de l’élection du Président de la République du Mali 2024 : par un marché par entente directe portant sur un contrat de fourniture des masques de protection COVID-19 pour le premier tour de l’élection du Président de la République du Mali, scrutin du 26 mars 2024, conclu le 02 février 2024 entre le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et la Compagnie Malienne de Distribution et Divers (CMD) SARL, passé par entente directe, pour un montant de deux milliards deux cent trente-sept millions huit cent vingt- neuf mille quatre cent huit (2 237 829 408) F CFA TTC, financé par Budget national exercice 2024 à hauteur de 100% pour un délai d’exécution de trente (30) jours. Il importe que ceux qui ont initié les procédures d’achats des masques de protection COVID-19 dont il y aurait détournement, selon plusieurs sources, sous la conduite et avec les bénédictions du Chef du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et qui ont la charge de défendre les intérêts de la nation, au-delà de l’annonce du léger report du scrutin du 26 mars 2024, s’expliquent devant la justice.



Le Bureau du Vérificateur Général se doit de procéder, au regard des soupçons de détournement et de la pièce versée, à toutes les investigations utiles pour faire toute la lumière sur cette affaire.



De ce qui précède, il appartient désormais au Bureau du Vérificateur Général du Mali de mener toutes les investigations utiles et de renvoyer en conséquence devant les juridictions compétentes toute personne impliquée, fut-il Ministre, Premier ministre et leurs éventuels complices ». ■



MAÏMOUNA DOUMBIA



Le Soir de Bamako