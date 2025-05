Enlèvements et disparitions forcées : La CNDH condamne ! - abamako.com

News Société Article Société Enlèvements et disparitions forcées : La CNDH condamne ! Publié le mercredi 14 mai 2025 | Le Soir de Bamako

Face à la situation des enlèvements et des disparitions forcées, qui sont devenus des pratiques courantes signalées dans la capitale, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), dans un communiqué en date du 12 mai 2025, se dit préoccupée par les allégations de violations des droits humains, notamment celles relatives aux enlèvements et aux disparitions forcées, dont les plus récentes concernent des leaders politiques à Bamako.



Elle condamne tout acte d’enlèvement, de disparition forcée, d’arrestation et de détention arbitraire. Aussi, se fondant, entre autres, sur la Constitution du 22 juillet 2023, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 23 décembre 2010, la CNDH condamne tout acte d’enlèvement, de disparition forcée, d’arrestation et de détention arbitraire.





Elle rappelle que l’exercice des droits civiques et politiques constitue l’essence d’un État démocratique respectueux des droits de l’Homme. Enfin, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) rappelle à l’État son obligation de respecter ses engagements internationaux en matière de droits humains, notamment ceux relatifs à la prévention des disparitions forcées. ■



MAÏMOUNA DOUMBIA