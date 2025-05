Ouf de soulagement pour la presse malienne: Le journaliste Alfousseini Togo a été libéré - abamako.com

Ouf de soulagement pour la presse malienne: Le journaliste Alfousseini Togo a été libéré
Publié le mercredi 14 mai 2025 | Le Soir de Bamako

Le Directeur de publication du journal Le Canard de la Venise, Alfousseini Togo, a obtenu sa mise en liberté provisoire ce lundi 12 mai 2025, suite à une décision du tribunal du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité. I ncarcéré depuis un mois, sa libération constitue un moment de soulagement pour le monde de la presse malienne, mobilisé depuis plusieurs semaines en sa faveur. Lors de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, le samedi 3 mai 2025, le président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté, avait évoqué les nombreux cas d’enlèvements et d’emprisonnements de journalistes maliens au cours de la dernière décennie.



Il en avait profité pour plaider en faveur du journaliste Alfousseini Togo, réitérant un appel à la clémence adressé à la justice malienne. Outre le président de la Maison de la Presse, plusieurs voix se sont élevées contre ce qu’elles considèrent comme une atteinte à la liberté d’informer. « Son arrestation, motivée par des accusations liées à la cybercriminalité, fait suite à un article portant sur le fonctionnement de la justice malienne. Nous exigeons sa libération immédiate et demandons qu’il soit jugé selon la loi 046 du 7 juillet 2000 portant régime de la presse et délits de presse, et non en vertu de la législation sur la cybercriminalité », a déclaré l’Union Nationale des Jeunes Éditeurs de Presse (UNAJEP), exprimant sa vive inquiétude.



De son côté, Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé une détention abusive et demandé la libération immédiate du journaliste.



« L’inculpation sur la base de la loi sur la cybercriminalité et le placement sous mandat de dépôt du journaliste Alfousseini Togo sont le dernier marqueur de la répression de la liberté de la presse au Mali », a souligné l’organisation dans un communiqué. « Les charges retenues contre ce journaliste, qui n’a fait qu’émettre une opinion critique sur la marche de la justice dans son pays, sont disproportionnées et floues, confirmant une volonté d’écarter le dossier du champ de la loi régissant la presse. RSF demande la libération immédiate d’Alfousseini Togo. » Pour rappel, le journaliste a été placé sous mandat de dépôt le 9 avril dernier, après une audition menée par le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Il est poursuivi pour « atteinte au crédit de la justice, trouble à l’ordre public, injure par le biais d’un système informatique et diffamation », à la suite d’un article jugé virulent sur la distribution de la justice et la gestion du département dirigé par le Garde des Sceaux.



Le procès d’Alfousseini Togo est prévu pour le 12 juin prochain. En attendant, il bénéficie de la liberté provisoire accordée par le tribunal. ■



YOUSSOUF KONATE