Attaque terroriste contre le site minier Chinois à Narena : Plusieurs blessés et d'important dégâts matériels sur les installations et les machines Publié le mercredi 14 mai 2025 | Le Soir de Bamako

Un site minier exploité par des Chinois à Naréna, dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro, a été la cible d’une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés. L’incident s’est produit hier, lundi 12 mai 2025, aux environs de 5 heures du matin.



Selon des sources locales, l’attaque a causé d’importants dégâts matériels. Plusieurs équipements utilisés pour l’extraction aurifère ont été incendiés par les assaillants. Un bilan provisoire fait également état de plusieurs blessés, bien que leur nombre exact et la gravité de leurs blessures ne soient pas encore confirmés. Des cas d’enlèvements et de morts sont aussi rapportés. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des destructions importantes infligées aux installations et aux machines du site. Ce genre d’attaque n’est pas une première. Le 4 mai dernier, des groupes armés avaient déjà pris pour cible des zones minières dans la région de Kayes, détruisant des engins lourds utilisés dans l’exploitation de l’or.



Cette recrudescence des attaques contre les sites miniers semble traduire un changement de stratégie de la part des groupes armés terroristes.



Sous pression des forces de défense et de sécurité, ils chercheraient désormais à instaurer un climat de peur et à déstabiliser l’économie en s’en prenant à des secteurs stratégiques comme l’industrie minière. Il convient de noter que cette attaque s’est produite dans la région de Koulikoro, l’une des zones les plus touchées par la crise sécuritaire. Plusieurs localités y subissent la présence d’hommes armés qui terrorisent les populations. C’est notamment le cas de Naréna, où des hommes armés se signalent régulièrement, exerçant une pression constante sur les civils. Au cours de ces dernières années, les groupes terroristes ont multiplié les attaques dans le Mandé. En mars 2024, des individus armés ont attaqué le poste de contrôle et de sécurité du village de Balan Massala, situé dans l’arrondissement de Naréna, cercle de Kangaba. Une dizaine d’assaillants, arrivés à bord de cinq motos, avaient alors saccagé le poste.





Bien qu’aucune perte en vie humaine n’ait été enregistrée, l’incident avait suscité une vive inquiétude parmi la population. Après une période d’accalmie relative, les habitants viennent d’être brutalement réveillés par le crépitement des armes à feu. Cette attaque sur le site minier de Naréna rappelle, avec insistance, que l’insécurité continue de ronger le Mali, atteignant désormais des zones proches de la capitale. ■



YOUSSOUF KONATE