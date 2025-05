Le Général Moussa Sinko Coulibaly : « 05 années de transition, c’est 05 années perdues pour la nation malienne » ! - abamako.com

Le Général Moussa Sinko Coulibaly : « 05 années de transition, c'est 05 années perdues pour la nation malienne » ! Publié le mercredi 14 mai 2025 | Le Soir de Bamako

© aBamako.com par Androuicha

L’ancien ministre de l’Administration territoriale et Président du parti LDC (Ligue Démocratique pour le Changement), le Général à la retraite Moussa Sinko Coulibaly, dans une interview accordée à la Radio Alger Chaîne 3, n’est pas passé par quatre chemins pour faire part de son indignation face à la tournure prise aujourd’hui par la Transition malienne qui, selon lui, doit prendre fin pour ouvrir la voie à la renaissance du Mali.



I l en est tellement persuadé qu’il trouve que nous avons déjà perdu trop de temps, « 5 ans de transition » étant « 5 ans de perdu pour la nation malienne » ! Dans cette interview, l’homme évoque les difficultés qui sont devenues aujourd’hui le quotidien des Maliens. Pas d’électricité, pas de routes, pas d’école, pas d’argent, l’insécurité va grandissante et le Mali est isolé, peste Moussa Sinko Coulibaly. Une situation des plus écœurantes pour le Général à la retraite qu’il dénonce le dessein de certains de vouloir s’éterniser au pouvoir, toute chose qui ne saurait passer face à l’urgence du moment qui ne peut être circonscrite que par l’organisation d’élections consacrant le retour à l’ordre constitutionnel le plus rapidement possible.





Et parlant d’élections, il trouve que l’argument de l’insécurité mis en avant pour récuser la question ne tient pas du tout, mieux ou pire, il pense que c’est justement cette insécurité qui ne faiblit pas du tout qui doit aujourd’hui justifier la tenue très rapide des élections, face à l’isolement voulu de notre pays, qui a pourtant besoin de s’ouvrir au monde pour faire face à la lutte contre le terrorisme. A-t-on besoin d’ajouter autre chose ?



Certainement pas, car après tout, ce sera la parole d’un Général contre la nôtre ! ■



MAÏMOUNA DOUMBIA