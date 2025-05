Selon l’enquête Mali-Mètre 2025 : 83,6 % des personnes interrogées comptent voter si les élections sont organisées, contre 13,8 % - abamako.com

Contrairement aux préjugés en cours balayant d’un revers de main toute possibilité de tenue d’élections dans notre pays pour raison d’insécurité et de désintérêt de nos concitoyens sur la question, et malgré les défis multiformes auxquels ils sont confrontés, la majorité des Malien.ne.s, selon l’enquête Mali-Mètre 2025, affirment qu’ils/elles participeront au vote : 83,6% ont l’intention de voter si les élections sont organisées, contre 13,8% qui n’ont pas cette intention.



Un indice sérieux donc pour les autorités de la Transition, à qui des laudateurs ne cessent de dire que les Maliens n’ont pas besoin d’élections ! Selon l’enquête Mali-Mètre 2025, l’analyse des résultats montre que, pour plus de la moitié (55,6%) des Malien.ne.s, le maintien des élections dans la feuille de route du nouveau gouvernement est une bonne décision ; toutefois, cet avis n’est pas partagé par un tiers (32,9%) des personnes enquêtées. Le taux des personnes sans avis sur la question est de 11,5%. Le niveau d’acceptation de cette décision du maintien des élections dans la feuille de route du nouveau gouvernement est, selon Mali-Mètre, très variable selon les régions. On note en effet une tendance particulière à Tombouctou (97,9 %) et Taoudenni (97,1 %) où la quasi-totalité de la population apprécie cette décision. Les régions de Koulikoro (45,8 %), Sikasso (47,8 %) et Ménaka (40 %) sont celles où le maintien des élections dans la feuille de route n’est pas considéré comme une bonne décision.



Toutes les catégories d’âge apprécient, dans leur majorité, cette décision du maintien des élections dans la feuille de route du nouveau gouvernement, à l’exception, selon Mali-Mètre, des personnes âgées de plus de 56 ans qui, à 36%, ne soutiennent pas cette décision contre environ 32% des autres catégories d’âge.



Si l’appréciation de la décision du maintien des élections dans la feuille de route du nouveau gouvernement reste l’avis majoritaire quel que soit le niveau d’étude, précise le document, la tendance de cette appréciation augmente aussi avec le niveau d’étude : près de 3 sur 5 personnes ayant au moins le niveau secondaire sont de cet avis contre respectivement 55 et 52% pour le niveau primaire et aucun niveau d’étude. Quant à la tenue des élections en 2025, trois Malien.ne.s sur cinq pensent que cela soit improbable (24,2% pas probable et 35,5% pas du tout probable). En revanche, note le document, un peu plus d’un tiers (34,4%) d’entre eux/elles pensent que les élections se tiendront effectivement en 2025 (8% très probable et 26% probable). Les avis sur cette question sont très partagés selon les régions. Alors que près de neuf sur dix personnes à Tombouctou et Taoudenni pensent que les élections se tiendront en 2025, seulement 16% à Koulikoro, 23,7% à Kayes et 26% à Sikasso sont de cet avis. Cette probabilité de tenue des élections en 2025 est aussi relativement élevée à Kidal (64,7%) et, dans une moindre mesure, à Ségou (47%) et Bamako (44,5%). L’analyse de cette question par sexe montre que les femmes sont relativement plus optimistes (37 % avec 7,6 % très probable et 29,5 % probable) que les hommes (31 % avec 8,9 % très probable et 22,8 % probable) quant à l’organisation des élections en 2025. Le document note cependant que les femmes sont plus nombreuses à déclarer ne pas avoir d’avis sur la question : 8 % des femmes contre 3,7 % des hommes. Par ailleurs, toutes les catégories d’âge sont, dans leur majorité, d’avis que les élections n’auront pas lieu en 2025. On note une augmentation relative de cette tendance pour les personnes âgées de plus de 56 ans. En effet, 62 % de ces dernières sont d’avis que les élections ne se tiendront pas en 2025 contre 59 % pour les autres catégories d’âge. Intention de vote aux prochaines élections Sur les intentions de vote en cas des élections, la majorité des Malien.ne.s affirment qu’ils/elles participeront au vote : 83,6% ont l’intention de voter si les élections sont organisées, contre 13,8% qui n’ont pas cette intention.



L’analyse par région montre que, dans toutes les régions, la majorité de la population a l’intention de se mobiliser pour les élections.



Cependant, Ménaka enregistre le plus faible taux d’intention avec 61% de la population qui ont déclaré leur intention de vote aux prochaines échéances électorales. Dans cette région, un nombre élevé de personnes (35%) ne se sont pas prononcées sur cette question. Par sexe, les résultats montrent que l’intention de vote est légèrement plus élevée chez les hommes (84,6%) que les femmes (82,6%). Quant à l’analyse par âge, les personnes âgées de 36 à 55 ans ont plus l’intention de se mobiliser pour les élections que les autres catégories d’âge : 88% de cette tranche d’âge contre 82,7% pour les personnes âgées de 56 ans et plus, précise le document. En des termes plus clairs, et ça c’est notre commentaire, les Maliens dans leur grande majorité, montrent aujourd’hui des signes d’agacement et de lassitude face à la transition actuelle qui n’en finit pas. Et comme nous l’avons souligné, cela doit donner de la suite dans les idées des autorités de la Transition.



Tout semble en effet indiquer que ceux qui s’agitent et qui disent que les élections ne sont pas la priorité des Maliens sont dans des agendas personnels ! ■



