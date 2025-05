Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 14 mai 2025 - abamako.com

Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 14 mai 2025 Publié le mercredi 14 mai 2025 | Primature

© Autre presse par DR

Conseil des Ministres du gouvernement du Gal Abdoulaye Maiga

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 14 mai 2025, dans sa salle de

délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOITA,

Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- procédé à des nominations ;

- et entendu des communications.



AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :



AU TITRE DE LA PRIMATURE

- Secrétaire général adjoint du Gouvernement :

Monsieur Yamoussa DIARRA, Administrateur civil.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

- Deuxième Conseiller à l’Ambassade du Mali à Beijing (République populaire de Chine) :

Monsieur Bakary DIAKITE, Conseiller des Affaires étrangères.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE

- Directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali :

Monsieur Ibrahim Ahamadou TOURE, Economiste.

- Directeur général du Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles :

Monsieur Secou TRAORE, Enseignant-chercheur.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L’INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

- Chef de Cabinet :

Monsieur Nohan SOW, Enseignant-chercheur.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS



1. Sur le rapport du ministre de l’Industrie et du Commerce, le Conseil des Ministres a pris acte d’une communication écrite relative au Cadre de Concertation entre l’Etat et le Secteur privé.



Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique, le Gouvernement a institué, par le Décret n°05-074/P-RM du 1er mars 2005, un Cadre de Concertation entre l’Etat et le Secteur Privé en vue de l’amélioration de la compétitivité des entreprises.



Aux termes de l’article 2 dudit décret, le Cadre de Concertation est composé du Conseil de Coordination du Développement du Secteur Privé et du Modérateur de la Concertation Etat/Secteur Privé avec pour mission de développer le dialogue permanent et d’instaurer un cadre de partenariat entre l’Etat et le Secteur privé.



L’application du décret instituant le Cadre de Concertation entre l’Etat et le Secteur privé a révélé de

nombreuses insuffisances qui ont entravé la bonne exécution de sa mission.



Aussi, le Conseil Supérieur du Secteur Privé, créé par la Loi n°2011-088 du 30 décembre 2011 portant loi d’Orientation du Secteur privé, à travers son Secrétariat technique permanent, prend en charge l’essentiel des attributions du Modérateur de la Concertation Etat/Secteur privé. Cette loi met ainsi un terme aux fonctions du Modérateur et de toutes autres structures qui lui sont rattachées.



En tenant compte du contexte économique, il est opportun de procéder à l’abrogation du Décret n°05-

074/P-RM du 1er mars 2005 portant institution d’un Cadre de Concertation entre l’Etat et le Secteur

privé.



Cette abrogation permettra d’adapter les structures de Concertation Etat/Secteur privé aux réalités

économiques et institutionnelles en vue de l’amélioration de la compétitivité des entreprises nationales.



2. Le Premier ministre, Chef du Gouvernement a informé le Conseil des Ministres :

a. de la réalisation de la 3 ème édition de l’émission « Malikura Taasira ».



Face à une guerre informationnelle livrée par certains Etats et médias à notre pays pour ses choix de

souveraineté en matière de défense et de sécurité, de partenaires stratégiques, de politiques de refondation de l’Etat ainsi que pour ses options économiques, le Gouvernement a initié l’émission « Malikura Taasira », 3ème édition.



L’objectif de cette émission est d’informer l’opinion publique nationale et internationale sur l’action

gouvernementale dans tous les domaines de la vie publique, durant les 6 derniers mois.



b. de la Présentation du projet de Plan d’Action du Gouvernement 2025-2026 au Conseil National de Transition.



La présentation, au Conseil National de Transition, du projet de Plan d’Action du Gouvernement 2025-2026, pour examen et adoption, constitue la phase ultime de son approbation.



A cette occasion, les membres du Gouvernement, le Secrétaire Général du Gouvernement, le Commissaire à la Sécurité alimentaire, le Vérificateur Général et les Directeurs des Services centraux et rattachés, ainsi que les Présidents des Autorités Administratives Indépendantes relevant de la Primature sont invités à accompagner le Premier ministre, Chef du Gouvernement à cet évènement majeur.



La présentation du projet de Plan d’Action aura lieu le 16 mai 2025 et les débats sur le document sont

programmés pour le 19 mai 2025.



3. Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a informé le Conseil des Ministres de la dissolution du Conseil communal de la Commune rurale de Dabia, Région de Kayes.



La dissolution du Conseil communal est prévue par la Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales. Aux termes de l’article 8 de ladite loi « Le Conseil communal peut être suspendu ou dissous. Dans tous les cas, le Conseil communal est admis préalablement à fournir des

explications écrites, par l’entremise du Maire, au Représentant de l’Etat dans le Cercle… ».



Le Conseil communal de la Commune rurale de Dabia, Région de Kayes se caractérise depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi, notamment, l’absentéisme chronique des membres du bureau communal et leur l’implication dans la survenance de l’éboulement

d’une mine d’exploitation artisanale, les défaillances constatées dans le suivi des plans d’occupation du sol, l’occupation illégale du domaine public immobilier de l’Etat et la rupture dans la fourniture des services sociaux de base aux populations.



Face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, une demande d’explication a été adressée audit Conseil communal.



A l’effet de mettre fin aux dérives constatées, le Conseil communal de la Commune rurale de Dabia est dissous conformément aux dispositions de l’article 10 du Code des Collectivités territoriales.



4. Le ministre de l’Energie et de l’Eau a informé le Conseil des Ministres :



a. des résultats de la rencontre d’échanges des régulateurs d’énergie de la Confédération AES, tenue du 6 au 8 mai 2025 à Bamako.



En vue de mettre en place un cadre de régulation harmonisé du secteur de l’Energie au sein de la

Confédération des Etats du Sahel, les régulateurs d’énergie du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont initié une rencontre d’échanges qui a permis, entre autres :

- de définir une vision commune et partagée de la régulation du secteur de l’Energie ;

- d’élaborer une feuille de route pour la mise en place d’un dispositif de régulation harmonisé du secteur de l’Energie ;

- de valider un chronogramme de mise en œuvre des activités.



La principale recommandation de cette rencontre d’échanges est l’institution d’une réunion annuelle des régulateurs du secteur de l’Energie de la Confédération AES.

b. des résultats de sa visite de travail à Tenerife aux Îles Canaries en Espagne, du 5 au 11 mai 2025.



Au cours de sa visite, le ministre de l’Energie et de l’Eau a participé à des rencontres qui avaient pour objectif de fournir une opportunité aux décideurs africains de découvrir les pratiques innovantes de gestion de l’eau et de l’assainissement de l’Îles de Tenerife.



Ces rencontres, précédées par des visites de terrain, ont porté notamment sur la coopération entre les Îles Canaries et les pays africains, la mobilisation des financements des projets en Afrique, l’utilisation des technologies innovantes dans la gestion de l’eau et de l’assainissement.



Cette visite a été l’occasion de communiquer sur les initiatives du Gouvernement en faveur du développement du service public de l’eau et des opportunités d’investissement dans les domaines de

l’Energie et de l’Eau au Mali.



5. Le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a informé le Conseil des Ministres de sa mission de terrain à Tombouctou, du 03 au 06 mai 2025.



L’objectif de cette mission était de transmettre un message de réconfort, d’assurance et de solidarité du Gouvernement aux populations locales, tout en recueillant leurs préoccupations et attentes en matière de développement de compétences et d’insertion socioprofessionnelle.



Cette mission a permis le lancement d’initiatives majeures au bénéfice des jeunes et des femmes de la région, notamment :

- « L’opération permis de conduire » pour 30 jeunes apprentis chauffeurs ;

- un projet de formation-insertion dans les métiers agricoles pour 100 personnes vulnérables ;

- la remise d’un chèque géant de 50 millions de F CFA pour une formation spécialisée en techniques de maraîchage et en gestion de redevance au profit de 50 agriculteurs ;

- la remise d’équipements informatiques aux antennes régionales du FAFPA de Tombouctou et de Taoudénni ;

- la remise de certificats et de kits d’insertion à 75 jeunes filles formées en transformation agroalimentaire, coiffure-esthétique et embouche ;

- l’appui financier à 40 associations et groupements de femmes. Le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a également participé à la première édition du « Festival Terey » de Tombouctou et rencontré les faitières des centres de formation professionnelle ainsi que les structures relevant de son département.



6. Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des Ministres :

a. du Projet « Faso Sifinso ».

Le Projet « Faso Sifinso », la case des valeurs, est un espace dédié à l’animation socioculturelle, à l’éducation des enfants et des adolescents aux valeurs sociétales du Mali.



Il se déroulera dans toutes les Régions du Mali et s’articulera autour des composantes suivantes :

- les Outils d’Art Social « Sifinso » ;

- les Club d’Adolescents « Danbeso » ;

- les Conférences « Faso Sifinso ».

La finalité de ce Projet est de construire un « Maliden Kura » ouvert au monde pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de citoyen dans la construction nationale pour l’avènement du « Malikura ».



b. de la création et du lancement de l’hymne de la Confédération AES. Conformément à leur vision, les Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel ont instruit les ministres chargés de la Culture de créer un hymne confédéral.



Dans le cadre de la mise en œuvre de cette instruction, les experts de la Confédération se sont réunis, du 6 au 8 mai 2025 à Bamako.



A l’issue de cette réunion, les ministres chargés de la Culture des 3 pays ont présenté, le 12 mai 2025, les résultats des travaux au Président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel.

Le lancement de l’hymne de l’AES se fera en 4 étapes, à savoir :

- la présentation aux Présidents du Burkina Faso et de la République du Niger ;

- la vulgarisation du texte dans les écoles ;

- l’apprentissage musical par les fanfares nationales ;

- le lancement officiel simultané à Niamey, Bamako et Ouagadougou sous forme de cérémonies nationales.

7. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres :

a. de la mission humanitaire conjointe effectuée à Bandiagara et à Mopti, le 8 mai 2025.

La mission conjointe du ministre de la Santé et du Développement social, du Commissaire à la Sécurité alimentaire et du représentant du Coordinateur résident par intérim du Système des Nations unies avait pour objet d’assurer le suivi de la situation humanitaire et d’apporter une assistance alimentaire aux populations retournées dans la Région de Bandiagara et aux déplacés de Mopti.



Depuis le second semestre 2024, il a été observé des mouvements importants de retour volontaire des

populations déplacées internes d’environ 634 ménages de 3 808 personnes dans les Cercles de Koro,

Bankass et de Bandiagara.



Cette mission a permis d’apporter une assistance humanitaire de 60 tonnes de riz, 400 cartons de pâtes alimentaires, 400 bidons d’huile aux populations retournées à Bandiagara et 10 tonnes de riz, 80

tentes familiales et 80 kits ménages aux déplacés de Mopti.



Elle a également permis de faire le suivi de l’opération de distribution de vivres et de non-vivres aux populations victimes des inondations de 2024 et de sensibiliser les populations sur les mesures préventives face aux inondations dans les deux régions.



b. de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.



Bamako, le 14 mai 2025



Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

Chevalier de l’Ordre national