Transition : le Premier ministre Abdoulaye Maïga présente le Plan d’Action du Gouvernement 2025-2026 au CNT ce vendredi

Le Premier ministre, Gal Abdoulaye Maïga, s'apprête à présenter le projet de Plan d'Action du Gouvernement (PAG) 2025-2026 devant le Conseil National de Transition (CNT) ce vendredi 16 mai 2025.



Le Chef du Gouvernement a informé le Conseil des Ministres de ce mercredi de la Présentation du projet de Plan d'Action du Gouvernement 2025-2026 au Conseil National de Transition.



La présentation, au Conseil National de Transition, du projet de Plan d'Action du Gouvernement 2025-2026, pour examen et adoption, constitue la phase ultime de son approbation.



A cette occasion, les membres du Gouvernement, le Secrétaire Général du Gouvernement, le Commissaire à la Sécurité alimentaire, le Vérificateur Général et les Directeurs des Services centraux et rattachés, ainsi que les Présidents des Autorités Administratives Indépendantes compétentes de la Primature sont invités à accompagner le Premier ministre, Chef du Gouvernement à cet évènement majeur.



La présentation du projet de Plan d'Action aura lieu le 16 mai 2025 et les débats sur le document sont programmés pour le 19 mai 2025.



