Dans un contexte politique marqué par l’incertitude et la prolongation de la transition, la voix d’Aliou Bocar Diallo, président d’honneur du parti ADP-Maliba, vient rappeler l’urgence d’un retour à l’ordre constitutionnel.

Dans une déclaration vidéo diffusée récemment, l’homme politique appelle les autorités de la transition à organiser rapidement les élections, estimant que seule l’issue démocratique permettra de sortir le pays de la crise profonde qu’il traverse.





À travers un discours empreint de franchise, Aliou Bocar Diallo dénonce les dérives électorales du passé, notamment la corruption et les fraudes, qu’il considère comme les racines de l’instabilité actuelle. Pour lui, il est impératif de tourner cette page sombre et d'engager une transition véritable vers la légitimité démocratique. « Si les autorités ont réussi à organiser le référendum constitutionnel, elles peuvent aussi réussir à organiser des élections libres et transparentes », déclare-t-il avec insistance. Selon lui, un président démocratiquement élu aura plus de légitimité pour engager les grandes réformes dont le pays a tant besoin. Un appel fort, lancé au nom de la paix, de la stabilité et de la souveraineté retrouvée, que les autorités de la transition devront bien écouter si elles souhaitent éviter une nouvelle crise.



Adama Coulibaly

Nouveau réveil