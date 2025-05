Arrestation du Secrétaire Général de la CODEM : Housseini Amion Guindo crie à l’intimidation politique - abamako.com

Arrestation du Secrétaire Général de la CODEM : Housseini Amion Guindo crie à l'intimidation politique Publié le jeudi 15 mai 2025 | Nouveau réveil

Suite à l’arrestation d’Alassane Abba, Secrétaire Général du parti Convergence pour la Démocratie (CODEM), l’ancien ministre Housseini Amion Guindo, président du parti, monte au créneau.

Il dénonce une manœuvre politique ciblée et appelle à la mobilisation pour la libération de son camarade, tout en évoquant une atteinte grave aux libertés démocratiques au Mali.





Le jeudi 8 mai, le Secrétaire Général de la CODEM, M. Alassane Abba, a été arrêté à son domicile par les forces de l’ordre. L’information a été confirmée par le Bureau politique national de la CODEM ainsi que par la plateforme politique Espérance Nouvelle Jigiya-Kura. Cette dernière qualifie l’interpellation « d’arbitraire » et « d’inacceptable », dénonçant une tentative d’intimidation à l’encontre des voix critiques du régime en place.





Selon la plateforme, cette arrestation s’inscrit dans une dynamique de répression visant à museler les militants engagés pour la justice sociale, la lutte contre la corruption et la défense des principes démocratiques. « Chaque abus ne fait que raviver notre engagement », soutient-elle, en exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de leur camarade. L’ancien ministre et président de la CODEM, Housseini Amion Guindo, n’a pas tardé à réagir. Dans une déclaration poignante, il dénonce ce qu’il qualifie de « tentative d’enlèvement » et de « répression politique ». « En s’attaquant à toi, c’est bien sûr moi qui suis visé à plus d’un titre », a-t-il affirmé, visiblement convaincu que cette arrestation cache une volonté de l’affaiblir politiquement à travers ses proches collaborateurs. « Ils peuvent t’emprisonner, mais ils ne pourront jamais enfermer nos idées, ni étouffer notre combat », martèle-t-il, en rendant hommage au parcours militant et à l’engagement de son camarade depuis les débuts du parti. Guindo n’a pas manqué de rappeler que M. Abba fut l’un des artisans de la création du parti CODEM, inventeur de son logo et fervent défenseur du « tournant générationnel » qui a marqué l’émergence du parti en 2008. Il a salué son combat contre la stigmatisation des minorités et son engagement pour la justice sociale à travers tout le Mali. « L’histoire retiendra ton courage, pas leurs basses manœuvres », insiste-t-il. Avant d’appeler les militants du parti ainsi que tous les défenseurs des droits humains à se mobiliser, pacifiquement, mais avec détermination, pour exiger justice et restaurer les libertés démocratiques. Cette arrestation intervient dans un contexte politique tendu, où plusieurs acteurs politiques et figures de la société civile dénoncent un climat de plus en plus autoritaire. Les interpellations ciblées de leaders d’opinion et de membres de partis politiques suscitent l’inquiétude quant au respect des droits fondamentaux et à la vitalité de la démocratie malienne. À travers cette sortie publique, Housseini Amion Guindo entend non seulement défendre son camarade, mais aussi réaffirmer la posture de la CODEM comme acteur incontournable du débat politique malien, engagé pour un Mali libre, réconcilié et démocratique.





Adama Coulibaly