Le CFC se dit ouvert à toute initiative renforçant la coopération sino-africaine Publié le jeudi 15 mai 2025 | Xinhua

ABIDJAN, (Xinhua) -- "Nous accueillons des entreprises du monde entier et sommes ouverts au renforcement de la coopération entre l'Afrique et la Chine", a déclaré mardi à Xinhua la directrice générale adjointe de Casablanca Finance City (CFC), Lamia Merzouki, en marge des travaux du Forum des PDG africains tenus à Abidjan.



Le CFC a déjà conclu des partenariats avec, notamment, Beijing Financial Street et Lujiazui Financial District, a indiqué Mme Merzouki, rappelant que le CFC était né en 2010 avec l'ambition de créer un hub économique et financier pour les entreprises qui souhaitent se projeter vers l'Afrique.



Selon elle, le CFC a "les prérequis" pour se positionner comme l'une des principales capitales africaines des affaires, au vu de la stabilité politique et macroéconomique du Maroc, de la connectivité aérienne exceptionnelle du royaume, symbolisée par le fait qu'à partir de Casablanca l'on peut atteindre une trentaine de destinations en Afrique, et de l'amélioration des infrastructures marocaines.



"A titre d'exemple, le port de Tanger Med a dépassé les ports de la Méditerranée, des correspondants français et italiens, et est, aujourd'hui, le premier port en Afrique et en Méditerranée", a-t-elle indiqué. Fin