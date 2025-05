Déchéance politique de Choguel Maïga : La tactique du Général d’armée Assimi Goïta assimilable à celle de l’Aigle a réussi - abamako.com

Depuis la chute du régime de feu IBK, Dr Choguel Kokalla Maïga, s'est cru investi d'une mission divine pour diriger le Mali. Au point qu’il disait que le M5-RFP et le CNSP sont comme deux jumeaux destinés à évoluer ensemble. Toutefois, lorsqu'il a été nommé Premier ministre, il a voulu "dribler" les militaires croyant que ceux-ci sont naïfs. Il en a appris à ses dépens.



Jusqu'à son limogeage du poste de Premier ministre, le 20 novembre 2024, l’inamovible président du MPR (Mouvement patriotique pour le renouveau) avait cru en son intelligence et sa ruse pour avoir toutes les rênes du pouvoir. Pour ce faire, il n'a pas hésité à utiliser plusieurs stratégies et tactiques qui ont, toutes, lamentablement, échoué. Pour mettre en œuvre ces stratégies et tactiques, il fait recours à des videomen que lui-même qualifie d'influenceurs pour investir les réseaux sociaux afin de "chanter son nom", défendre avec "bec et ongles" tout ce qu'il dit et veut. De plus, il s'est entouré de factotums issus des divers secteurs socio-professionnels qui ne juraient que par son nom. Sa tentative de dribler les militaires de l'ex CNSP (Conseil national pour le salut du peuple, organe militaire qui a mis fin au régime de feu Ibrahim Boubacar Keita) a débuté par l'élaboration d'un projet de loi électorale qui devrait être soumis à l'appréciation du conseil national de transition (CNT), l'organe législatif de la transition.



Plusieurs tentatives de reléguer les militaires à l'arrière-plan



Dans ce projet, il limite la possibilité pour les acteurs du coup d'État militaire du 18 août 2020 de se présenter à des postes électifs. En plus, dans la constitution du collège de l'agence indépendante de gestion des élections (AIGE) devant être composée de quinze membres dont certains sont nommés par les présidents des différentes institutions. Autrement dit, il se fait attribuer 3 personnes à nommer, 2 pour le président de la transition et 1 pour le président du conseil national de transition. Comme pour dire que lui premier ministre est au-dessus de ces deux institutions dirigées par le président et le premier vice-président de l'ex CNSP. Lorsque le projet de texte est arrivé au niveau du CNT pour discussion et adoption, il a été amputé de toutes les parties qui lui permettaient d'avoir l'essentiel du pouvoir exécutif. Ainsi, les membres du CNT ont, par exemple, accordé un représentant au Premier ministre, deux au président du Conseil national de la transition et 03 au président de la transition. Ce fut un véritable revers pour celui qui voudrait se mettre au-dessus des vrais tenants du pouvoir. Ce jour-là au CNT, ce fut une longue journée pour un de ses factotums qui a voulu, coûte que coûte et quoiqu’il en coûte, garder le projet de texte comme tel. Malgré ce tout premier échec à mettre au second plan les militaires, le président du M5-RFP (Mouvement du 5 juin- Rassemblement des forces patriotiques, mouvement hétéroclite qui organisa l'insurrection populaire contre le régime de feu IBK) fissuré n’a pas baissé les bras.



Après son discours mémorable à la tribune des nations unies qui l'a propulsé au devant de l'actualité internationale, il a cru, une nouvelle fois, avoir l'occasion de dribler ses employeurs. C'est ainsi qu'arriva la mémorable mobilisation populaire des maliens suite à la prise des sanctions de la Cedeao contre le Mali. Ce jour-là, habillé en tenue militaire, il a voulu s'imposer au boulevard du peuple comme le chef suprême du Mali Kura. Son élan a été brisé par la lecture d'un communiqué du gouvernement par le Ministre de l'Administration territoriale. Après cet événement, il a posé beaucoup d'actes allant dans le sens d'être au-dessus des militaires sans avoir réussi. A chacun de ses coups bas, les militaires ne tardent pas à riposter. Stratégiquement. Ayant compris cela, il souffle, tantôt le chaud, tantôt le froid. C'est à dire, il encense les militaires en les traitant de "Monè bo denw" (des enfants bénis), en même temps, pour les dossiers chauds du pays comme l'électricité, il dit n'être au courant de rien et que c'est le président de la transition qui s'en occupe. La nomination de celui qui le remplaçait pendant ses "repos médicaux forcés" comme Ministre d'État et intérimaire du Premier ministre va changer totalement la donne. Le président du MPR va finir par comprendre qu'il a affaire avec des jeunes officiers très stratèges pleins de stratégies et de tactiques et qu'il ne pourra pas les utiliser comme des voitures-béliers. En sus, la formation d'un nouveau gouvernement qui a vu le départ de tous ses factotums va sonner le glas pour lui. Des lors, il est devenu un Premier ministre isolé qui apprend certaines informations au mètre tirée que les citoyens ordinaires d'après lui-même, lors de son fameux meeting dit de clarification. Un meeting au cours duquel il a exposé sur la place publique l'isolement dont il est victime de la part des militaires, comme un sorcier démystifié avouant tous ses forfaits. Et c'est ce meeting qui a été le début de sa fin à la tête de la primature.



Les jeunes militaires sont à saluer, car ils ont pu déjouer tous les coups bas de celui qui revendique une quarantaine d'années d'expérience politique. La tactique utilisée par les militaires serait celle que l'Aigle utilise avec les corbeaux qui l'attaquent.



En quoi consiste cette tactique ?



Le seul oiseau qui ose s’attaquer à un aigle est le corbeau. Celui-ci se pose sur le dos de l’aigle et lui mord le cou. L’aigle ne réagit pas, il ne se bat pas avec le corbeau. Il ne gaspille pas son temps ni son énergie à lutter contre ce corbeau. Au lieu de cela, il ouvre juste ses ailes en grand et commence à s’élever dans les airs, toujours plus haut dans le ciel. Plus l’aigle s’élève, plus cela devient difficile pour le corbeau de respirer, et il finit par retomber, inconscient par manque d’oxygène. On apprend de cette tactique qu'il ne faut pas lutter contre les corbeaux, il faut juste se contenter de s'élever. Et le corbeau va probablement s’accrocher et bientôt, il va retomber.



Autrement dit, l'on ne doit pas se laisser distraire de sa mission… Donc, il faut garder l'attention vers le haut, vers les buts au-delà du chemin qui y mène, en persistant, en tenant, en apprenant, en grandissant, en s'élevant de plus en plus, et en ignorant le corbeau juché.



En somme, Général d'armée Assimi Goita est comme l'aigle qui a offert son dos et enduré les coups de bec du corbeau, jusqu'à ce qu'il estime que le moment est venu d'en finir avec cet oiseau nuisible. Ce corbeau ne peut être incarné que par l'ancien Premier ministre, président d'une frange du M5-RFP et président du MPR.



Cyrille Coulibaly



