Le Bénin accueille des experts et dirigeants politiques africains pour réfléchir à la transformation numérique - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Le Bénin accueille des experts et dirigeants politiques africains pour réfléchir à la transformation numérique Publié le jeudi 15 mai 2025 | Xinhua

Tweet

Une rencontre hybride de trois jours qui réunit des intervenants du continent africain s'est ouverte mercredi à Cotonou, capitale économique du Bénin, pour réfléchir à la transformation numérique opérée par l'Afrique au cours des deux dernières décennies et contribuer à l'élaboration d'une position régionale commune avant la manifestation de haut niveau du Forum Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI+20) en juillet 2025.



Organisée par la Commission économique pour l'Afrique (CEA) des Nations unies, en collaboration avec le Gouvernement et l'Assemblée nationale de la République du Bénin et d'autres parties prenantes, cette rencontre vise à présenter le bilan régional africain 2025 du SMSI, un processus multipartite des Nations unies sur la gouvernance et la coopération numériques.



S'exprimant à l'ouverture de la rencontre, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, a fait observer que, grâce à des efforts des dirigeants politiques du continent, des progrès tangibles ont été observés dans le domaine du numérique en Afrique.



Pour le parlementaire béninois, si l'Internet constitue un outil d'émancipation et de développement, il peut aussi devenir un champ d'ombre si les mécanismes de prévention et de riposte ne sont pas renforcés.



"Alors que l'Afrique s'emploie à bâtir une société de l'information inclusive et dynamique, nos efforts restent vulnérables face à l'hydre de l'extrémisme violent", a-t-il indiqué, ajoutant que l'Afrique ne pourra gagner la bataille du développement numérique sans gagner celle de la sécurité.



Le SMSI, qui s'est déroulé en deux phases, à Genève en 2003 et à Tunis en 2005, a rassemblé 175 pays dans le but d'édifier "une société de l'information à dimension humaine, inclusive et privilégiant le développement". Le SMSI+20 s'est tenu à Genève en 2024, marquant une étape importante dans la mise en œuvre des résultats du sommet initial. Fin