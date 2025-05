Conférence sur le maintien de la paix à Berlin : Bamako dénonce l’échec des missions onusiennes de paix au Mali - abamako.com

Conférence sur le maintien de la paix à Berlin : Bamako dénonce l'échec des missions onusiennes de paix au Mali Publié le jeudi 15 mai 2025 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Abdoulaye Diop,chef de la diplomatie malienne

Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a vivement critiqué, le mardi 13 mai 2025, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, lors de la Conférence ministérielle sur le maintien de la paix, organisée à Berlin, apprend -t- on d' Apa ce jeudi 15 mai 2025.



Revenant sur l’expérience du Mali avec la Minusma, le ministre a dénoncé des mandats inadaptés, un manque de concertation avec l’État malien, une faible contribution au renforcement des capacités nationales, ainsi qu’une instrumentalisation politique des droits de l’homme.



« On ne peut pas envoyer une mission de paix là où il n’y a pas de paix à maintenir », a-t-il martelé, pointant l’inefficacité de certaines forces à protéger les populations civiles. Il a également fustigé la publication de rapports onusiens sans consultation préalable, et dénoncé la mainmise persistante d’anciennes puissances coloniales sur les résolutions concernant les pays africains.



Abdoulaye Diop a plaidé pour une approche respectueuse de la souveraineté des États et mieux adaptée aux réalités du terrain. Il a rappelé qu’en 2023, le Mali avait demandé et obtenu le retrait de la Minusma, mettant fin à dix années de présence onusienne jugée peu efficace.





K. Mamadou