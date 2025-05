Mopti : une enquête ouverte à Diafarabé après des disparitions signalées de civils - abamako.com

À la suite d’allégations de disparitions de civils, une mission officielle conduite par le Commandement du Théâtre Centre s’est rendue dans la localité de Diafarabé, dans la région de Mopti, les 14 et 15 mai 2025. Cette initiative intervient sur instruction de l’État-Major Général des Armées, dans le cadre du suivi des opérations sécuritaires en cours dans le centre du Mali, apprend - t- on des Fama..



Les autorités militaires ont indiqué que des premiers éléments d’enquête ont été recueillis sur le terrain avec la participation de la population locale. Ces données alimenteront une enquête de gendarmerie en cours visant à faire la lumière sur les faits rapportés.



Dans un communiqué officiel, l’armée malienne a rappelé que le respect des droits humains et du droit international humanitaire constitue une priorité absolue dans la conduite de ses opérations. Elle a par ailleurs mis en garde contre les risques de désinformation, appelant les citoyens à faire preuve de retenue jusqu’à la publication des conclusions officielles.



L’État-Major a réaffirmé son engagement à communiquer en toute transparence les résultats de l’enquête dès qu’ils seront disponibles. En attendant, un appel au calme, à la vigilance et à la responsabilité a été lancé, alors que les opérations de sécurisation se poursuivent dans plusieurs localités du centre du pays.





