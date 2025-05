Le Premier ministre Abdoulaye Maïga dévoile un Plan d’Action ambitieux pour 2025-2026 - abamako.com

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga dévoile un Plan d'Action ambitieux pour 2025-2026 Publié le vendredi 16 mai 2025

© Autre presse par DR

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga devant le CNT pour son Plan d’Action pour 2025-2026

Dans une allocution solennelle prononcée ce matin devant le Conseil National de Transition (CNT), le Général de Division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du Gouvernement, a présenté le Plan d’Action du Gouvernement (PAG) pour la période 2025-2026. Ce programme, structuré autour de huit axes prioritaires définis par le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, vise à consolider la refondation du Mali face à une crise multidimensionnelle et à répondre aux aspirations du peuple malien.



Un plan ancré dans la résilience nationale

S’exprimant avec humilité, le Premier ministre a rendu hommage à la résilience du peuple malien et à l’héroïsme des Forces armées et de sécurité (FAMa), tout en réitérant sa gratitude envers le Président Goïta pour la confiance accordée depuis sa nomination le 21 novembre 2024. « Chaque acte que nous posons sera marqué du sens des priorités et de la pleine conscience de l’urgence », a-t-il affirmé, soulignant l’engagement du gouvernement à œuvrer pour une gouvernance responsable et exemplaire.

Le PAG s’articule autour de huit axes stratégiques : le renforcement de la défense et de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux, l’amélioration des systèmes sanitaire et éducatif, l’apaisement du climat social, le renforcement de la diplomatie, et la préparation d’élections transparentes. Ces priorités s’inspirent des Assises nationales de la Refondation, du Dialogue inter-Maliens, et de la vision « Mali Kura » pour 2063, tout en tenant compte de la création de la Confédération des États du Sahel (AES).



Sécurité et défense : une priorité absolue

Face aux menaces terroristes et à la criminalité transnationale, l’axe 1 met l’accent sur la sécurité. Le gouvernement prévoit d’équiper les FAMa avec de nouveaux matériels, de construire des camps militaires à Bougouni, Koutiala, San, Kita, Diéma et Nioro du Sahel, et de recruter 15 000 soldats supplémentaires. Un hôpital militaire à Banakoroni et un mémorial pour les héros tombés seront également réalisés. « La liberté et l’indépendance ont un prix, et nous en payons un lourd tribut », a déclaré M. Maïga, appelant à une minute de silence en hommage aux victimes.



Réformes et besoins fondamentaux

L’axe 2 se concentre sur des réformes institutionnelles, avec l’opérationnalisation du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines (SIGRH) et une lutte renforcée contre la corruption. L’axe 3 ambitionne d’assurer la souveraineté alimentaire via une production céréalière de 11 millions de tonnes, la distribution gratuite de 17 666 tonnes de céréales à 1,115 million de personnes vulnérables, et l’équipement de 380 exploitants agricoles. Des importations massives (300 000 tonnes de riz, 200 000 tonnes de sucre) et des contrôles de prix sont également prévus pour juguler la cherté de la vie.



Santé, éducation et cohésion sociale



L’amélioration de la couverture sanitaire (axe 4) inclut la construction de sept cliniques modulaires et l’équipement des centres de santé, tandis que l’axe 5 vise à renforcer l’éducation avec 85 nouvelles écoles et 11 lycées, dont deux d’excellence. Pour apaiser le climat social (axe 6), le gouvernement renforcera le dialogue social, opérationnalisera le Conseil National du Dialogue Social, et intégrera 34 000 ex-combattants. Des dialogues intercommunautaires et religieux sont également prévus pour reconstruire le tissu social.



Diplomatie et élections*

Sur le plan diplomatique (axe 7), le Mali s’appuiera sur l’AES pour défendre ses intérêts et parler d’une seule voix sur la scène internationale. Le Premier ministre a salué la contribution de la diaspora, évaluée à 700 milliards de FCFA en 2023, et promis un meilleur accompagnement. Enfin, l’axe 8 met l’accent sur des élections transparentes, avec un renforcement de l’arsenal juridique en collaboration avec l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE).



En conclusion, M. Maïga a insisté sur les principes de responsabilité, de redevabilité et d’exemplarité qui guideront l’action gouvernementale. « Ensemble, nous ferons le Malikura », a-t-il repris, citant le Président Goïta, avant de solliciter l’approbation du CNT. Ce plan, bien que limité dans le temps, ambitionne de poser les bases d’un Mali souverain et uni, malgré les défis financiers et sécuritaires.

La présentation du Plan d’Action du Gouvernement (PAG) 2025-2026 par le Premier ministre Abdoulaye Maïga, ce vendredi 16 mai 2025, a duré trente minutes devant le Conseil National de Transition (CNT). À l’issue de cette allocution, le Général de Corps d’Armée Malick Diaw, Président du CNT, a suspendu la séance, annonçant sa reprise le lundi 19 mai 2025 à 9 heures pour permettre un examen approfondi du programme.