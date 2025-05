48e anniversaire de la disparition du Président Modibo Keïta: Une mémoire toujours vivace - abamako.com

48e anniversaire de la disparition du Président Modibo Keïta: Une mémoire toujours vivace Publié le vendredi 16 mai 2025 | Primature

À l’occasion du 48e anniversaire de la disparition du Président Modibo Keïta, figure emblématique de l’indépendance malienne, le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga a rendu hommage à sa mémoire en se recueillant sur sa tombe au cimetière de Hamdallaye, ce jeudi 16 mai 2025.



Après la revue des troupes, une gerbe de fleurs a été déposée par le Chef du Gouvernement au nom de la République. À cette occasion, il a loué les mérites du Président Keïta pour l’émancipation et la souveraineté du pays. Il a ajouté que son legs demeure une source d’inspiration pour les générations présentes et futures. Ce geste symbolique traduit la volonté des autorités de la Transition de préserver la mémoire des grands artisans de l’histoire nationale et de perpétuer leurs idéaux.

Pour mémoire, Modibo Keïta, né le 4 juin 1915, fut le premier Président du Mali indépendant de 1960 à 1968.