Boubacar Diane, ministre de l'Energie et de l'Eau : "Nous allons améliorer la desserte à Bamako"
Publié le samedi 17 mai 2025 | Mali Tribune

« Nous avons voulu avoir le cœur net, nous avons été à la source pour voir réellement ce qui se passe et aujourd'hui nous avons une idée claire pour améliorer la desserte au niveau de Bamako.



Il s'agit pour nous d'acquérir des groupes électrogènes", a expliqué le ministre Diane, à l'issue de sa visite sur les sites de la Somajep, le lundi dernier.





La station de pompage de Kabala, les réservoirs de Bacodjicoroni, le booster de Faladié et la station de Sotuba, sont les quatre sites visités par le ministre et sa délégation. Il dit avoir compris à travers cette visite, les causes réelles de la perturbation de la distribution de l'eau. Il n'a pas manqué de saluer la résilience de la population tout en demandant de lui accorder un peu de temps. "Ce n'est pas facile l'eau est très capitale. L'eau et l'électricité deux denrées nécessaires", dira-t-il.



Selon le ministre Boubacar Diane, la Somajep est liée à l'électricité et tout le monde sait qu'EDM a des problèmes qui sont en train d'être réduits aujourd'hui petit à petit. "Mais d'ici là, il va falloir trouver une solution urgente au problème de la Somajep qui est d'acquérir des groupes électrogènes. Nous sommes en train d'acquérir trois groupes pour Faladie, Sotuba et Kati qui vont considérablement améliorer la desserte", a-t-il annoncé.





Le patron du département de l'Energie et de l'eau a signalé d'autres problèmes, notamment la vétusté des réseaux. Pour lui, il est nécessaire aujourd'hui de réhabiliter et d'étendre les réseaux d'eau potable, devenus obsolètes et insuffisants face à l'expansion rapide de la ville de Bamako. Il y a aussi les fuites d'eau. Le ministre a invité la population à un comportement citoyen en alertant la Somajep autant que possible chaque fois qu'il y a une petite fuite quelque part, car, dit-il, beaucoup d'eau se perd de cette façon et la Somagep ne peut détecter à distance toutes les fuites.



Par ailleurs, un fait qui a attiré l'attention du ministre au cours de cette journée, c'est la grande foule qui était amassée devant l'agence commerciale de la Somagep à Kalaban-Coro à cause d'un problème technique sur les machines. A ce niveau, il a rassuré les usagers sur le rétablissement imminent du service et leur a présenté ses excuses.



Ibrahima Ndiaye