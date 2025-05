Goongan Tan : Mali : cascade de décrets et silence des urnes - abamako.com

Goongan Tan : Mali : cascade de décrets et silence des urnes Publié le samedi 17 mai 2025 | Aujourd`hui

Au Mali, la Transition en cours prend une nouvelle tournure. En effet, la récente suspension, puis dissolution des partis politiques et des associations à caractère politique par deux décrets présidentiels a provoqué une onde de choc dans le Landerneau politique.





Officiellement justifiée par la nécessité de préserver l'ordre public dans un contexte sécuritaire difficile, cette mesure a été largement perçue "comme un coup porté à la vie politique". De plus, elle a été précédée de l'interpellation de figures politiques telles que Alassane Abba de la CODEM, El Bachir Thiam du parti YÉLÉMA et l'enlèvement-libération de Abdrahmane Diarrah de l'URD. Ce qui a ravivé, au sein de l'opinion, les craintes d'une dérive.





Réactions instantanées et mitigées



Le Collectif des partis politiques pour la défense de la Constitution a d'abord annoncé, puis reporté, un meeting prévu le 9 mai à Bamako. Loin d'être un renoncement, selon ses organisateurs, ce report traduit, pour eux, " une volonté de repositionner le combat politique sur un terrain de légitimité institutionnelle et judiciaire ". En écho, les membres du collectif exigent le respect du multipartisme et la réaffirmation de la primauté constitutionnelle.





Climat électrique



Les manifestations de désaccord, même pacifiques, pouvant être perçues comme des actes subversifs, la parole sibylline du procureur Balobo Guindo, livrée à travers une déclaration ouverte à diverses interprétations, a rajouté à la confusion. Certains y ont vu " une mise en garde contre toute tentative de défiance à l'autorité ", d'autres y ont lu " une forme d'appel à la prudence dans un contexte institutionnel fragilisé ". Son flou rédactionnel, au lieu de rassurer, a contribué, à mon avis, à l'instauration d'un climat d'incertitude, où les repères deviennent de plus en plus mouvants. Ceoendant, l'on peut penser que le message du procureur est simplement une mise en garde contre les perturbations de l'ordre public, adressée aux fauteurs de troubles de tous bords.



Un audit discursif



Pour ne rien arranger aux rumeurs et aux spéculations, un audit lié à un autre calendrier, entend-on, est en cours à la Primature, couvrant les exercices 2021 à 2024. Il vise à évaluer la sincérité et la régularité des dépenses publiques liées au fonctionnement, aux transferts et aux investissements du Premier ministre sortant. Cette initiative, bien que saluée par les tenants de l'exigence de transparence, hasard ou pas, intervient à un moment délicat, entre renforcement du pouvoir exécutif et mise sous tutelle des voix discordantes.



Avenir politique verrouillé



Sur le terrain, les politiques et une partie de la société civile y voient les signes d'un basculement vers une " restriction de l'espace politique, une remise en question du pluralisme, une concentration des pouvoirs et une incertitude prolongée sur le retour à l'ordre constitutionnel ". Ces forces n'en font aucun mystère : elles décèlent les signes avant-coureurs d'une stratégie de " fermeture politique", un pari pourtant qu'elles jugent risqué. Car le besoin de cohésion nationale, d'inclusivité et de légitimité démocratique est plus pressant que jamais. Le souci est que ce remue-ménage institutionnel semble doucement gagner l'esprit de ceux qui croient qu'un ordre politique inédit se prépare méthodiquement. Pour ceux-là, " l'urgence sécuritaire " sert de levier à une recomposition, au détriment du débat public.Je suis de ceux qui pensent que, comme une mayonnaise qui ne prend forme qu'à la fin, ce pays dispose de vieux ressorts. Et que notre peuple est suffisamment outillé pour savoir que ce climat de va-t-en-guerre doit laisser place à la concertation, à l'entente, à la cohésion. Seuls gages permettant de parvenir à une paix durable et à son corollaire : stabilité et développement.



DICKO Seidina Oumar