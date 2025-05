Oumar Faye, 1er Vice-President de la federation malienne d’athlétisme : "La décision du retrait d’agrément de la Dnsep viole les lois et les règlements en vigueur" - abamako.com

Les responsables de la Fédération malienne d'athlétisme (FMA) étaient face à la presse le lundi 12 mai dernier, au siège du Cnosm, pour donner leur version des faits concernant le retrait d'agrément de la FMA par la direction nationale des sports et de l'éducation physique (Dnsep). Au cours de ce point de presse, Oumar Faye, 1er vice-président de la FMA a précisé que la décision du retrait de l'agrément de la FMA par la Dnsep est illégale et illégitime, car elle viole les lois et les règlements en vigueur au Mali.



Oumar Faye au cours de la conférence de presse

Le point de presse était animé par Oumar Faye, 1er vice-président de la Fédération malienne d'athlétisme, Modibo Sylla, président de la commission juridique de la FMA.Le 30 avril 2025, le directeur national des sports et de l'éducation physique (Dnsep), Alou Boubou Diallo, a adressé une lettre à la Fédération malienne d'athlétisme dans laquelle il est mentionné le retrait de l'agrément de la ladite Fédération et la mise en place d'un Comité de normalisation afin de gérer les affaires courantes.



Aussitôt après avoir reçu la lettre, les responsables de la FMA ont riposté, en précisant que la décision du directeur de la Dnsep est illégale et illégitime parce qu'il n'est pas habilité à prendre une telle sentence.Oumar Faye, 1er vice-président de la Fédération malienne d'athlétisme, a rappelé qu'ils ont reçu la lettre de retrait d'agrément de la FMA le 30 avril dernier, au retour du Meeting d'athlétisme de San.



"Dès réception de la lettre, nous nous sommes réunis au sein de la Fédération pour étudier le cas. Nous avons immédiatement vu que ce retrait d'agrément de la FMA a été fait en violation flagrante des textes puisqu'il y a des procédures. Les étapes pour le retrait d'agrément d'une fédération sportive n'ont pas été respectées. D'ailleurs, un directeur national des sports et de l'éducation physique n'est pas habilité à retirer une délégation, selon les textes en vigueur. Nous avons noté que le directeur de la Dnsep s'est basé sur l'arrêté du 28 septembre 1998 fixant les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément aux associations sportives, groupements sportifs et aux fédération nationales sportives, pour justifier sa décision. Il a oublié que cet arrêté est caduc parce qu'il a été remplacé par un autre arrêté pris en 2017", a-t-il développé.Il a ajouté que si l'autorité en chargée de l'application de la politique sportive et du respect de la loi, viole elle-même ses principes, c'est qu'il y a un problème. "La décision du retrait de l'agrément de la FMA par la Dnsep est illégale et illégitime, car elle viole les lois et les règlements en vigueur. Nous allons attaquer cette décision au niveau du tribunal administratif et nous sommes sûrs que nous allons avoir gain de cause", a-t-il fait savoir.Les responsables de la Fédération malienne d'athlétisme dénoncent le silence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne face à cette situation et annoncent qu'ils passeront par toutes les voies légales pour faire annuler cette décision de la Dnsep.



Mahamadou Traoré