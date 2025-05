Visite du président de la BOAD au Mali : Serge Ekué reçu à la Primature ! - abamako.com

Visite du président de la BOAD au Mali : Serge Ekué reçu à la Primature ! Publié le samedi 17 mai 2025

© aBamako.com par MS

Visite du président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge EKUE, au Mali

Bamako, Vendredi 9 mai 2025 - Le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge EKUE, a été reçu par le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga. Tweet

Introduit par le ministre de l'Economie et des Finances, Alousséni Sanou, le président de la Banque ouest-africaine de développement (Boad), Serge Ekué, a été reçu par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, le vendredi 9 mai 2025.



Au cœur des échanges : le point sur la coopération entre la République du Mali et la Boad, notamment sur la vision actuelle des autorités maliennes en matière de coopération pour le développement ; les stratégies d'amélioration de l'appui de la Banque afin d'avoir un impact accru sur le renforcement de la résilience et le développement socio-économique du pays ; ainsi qu'une revue des sujets d'intérêt commun, avec une attention particulière portée par la Banque aux priorités définies par les autorités maliennes.



Cette audience a constitué un cadre idéal pour échanger sur l'état de santé de cette coopération, laquelle, a rappelé Serge Ekué, repose sur une histoire commune, ayant pour piliers l'intégration régionale et le développement. "Le Mali est à la fois client et propriétaire de la Boad. Ce qui touche le Mali nous touche aussi. C'est de notre union que nous tirons notre force. Nous sommes une maison de solutions", a ajouté le président de la Boad.



Cette coopération, qualifiée de fructueuse entre le Mali et la Boad, a été saluée par Serge Ekué. Il a s'est penché sur la vision "Mali kura 2063" ainsi que la Stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable (SNEDD) 2024-2033, qui s'inscrivent dans les objectifs de la Banque. Les discussions ont porté notamment sur le développement de l'autosuffisance alimentaire, de la santé, de l'éducation, et surtout de l'énergie, avec une volonté d'accélérer les efforts dans ce secteur stratégique. Il a également été question de l'intégration du génie militaire dans la réalisation d'infrastructures à l'intérieur du pays.



Le Premier ministre a tenu à rappeler la situation particulière du Mali, confronté à des défis, qui devraient bénéficier d'un traitement préférentiel. Il s'est également réjoui de la nomination du Malien Abdoulaye Daffé au poste de vice-président de la Boad.



À ce jour, le portefeuille actif de la Boad au Mali comprend 22 projets pour un montant total, en termes d'accords signés, de 377,147 milliards de F CFA. Ces projets concernent principalement le secteur des infrastructures routières avec 6 projets pour un montant engagé de 109,647 milliards de F CFA, le secteur de l'énergie et de l'eau avec 7 projets pour un montant engagé de 124,500 milliards de F CFA, le secteur de l'agriculture avec 8 projets pour un montant engagé de 118 milliards de F CFA, et le secteur des logements sociaux avec un projet pour un montant engagé de 25 milliards de F CFA.



Coopération Mali-Japon :



L'ambassadeur Yukuo Murata évoque l'Expo



Osaka à la Primature !





Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience le jeudi 8 mai 2025, S. E. M. Yukuo Murata, ambassadeur du Japon au Mali.



Après six mois d'exercice, l'ambassadeur du Japon au Mali a effectué une visite de courtoisie à la Primature au cours de laquelle il a été question de la participation du Mali à l'Exposition universelle d'Osaka, au Japon, notamment parce qu'une journée sera dédiée au Mali dans le cadre de ladite exposition.



Cette audience a aussi porté sur les similitudes historiques entre les deux pays, basés principalement sur la refondation, la souveraineté et le développement endogène. L'ambassadeur s'est exprimé sur l'attention particulière que son pays porte au Mali.



Le Premier ministre, en réponse, a salué la qualité du partenariat entre le Mali et le Japon, qualifiant ce dernier de partenaire crédible et respectueux de la souveraineté malienne. Il a mis un accent particulier sur la qualité des interventions japonaises au Mali, notamment en termes d'aide non remboursable, de soutien à la sécurité alimentaire et d'appui en équipements pour certains centres de formation dans le pays. Un partenariat précieux en ces temps marqués par une crise multidimensionnelle, selon le Chef du gouvernement.



Pour les deux personnalités, cette rencontre ouvre de nouvelles pistes de partenariat et d'opportunités, notamment dans les domaines agricole, culturel et économique.







Groupe des ambassadeurs africains accrédités au Mali : La célébration de la Journée de l'Afrique se prépare





Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a reçu en audience, le jeudi 8 mai 2025, une délégation du Groupe des Ambassadeurs africains accrédités au Mali, conduite par la doyenne Mme l'ambassadeur de la République du Tchad et le président du Groupe, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Driss Isbayène



Les échanges ont essentiellement porté sur l'organisation prochaine de la célébration de la Journée de l'Afrique, le 25 mai, avec un programme commun et des activités concertées qui prennent en compte les priorités et réponses africaines dans un contexte de basculement géopolitique.



Mettant à profit cette occasion, le ministre Diop et ses hôtes ont insisté sur la nécessité d'une prise en main accrue des défis actuels par nos Etats africains, dans un élan de solidarité et de complémentarité. En conclusion, les ambassadeurs africains ont salué la nouvelle vision des autorités maliennes, et réaffirmé leur soutien aux efforts du gouvernement dans sa quête de paix, de stabilité, de souveraineté et de satisfaction des aspirations des populations.