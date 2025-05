Coupures d’eau à Bamako : Le ministre à l’écoute de la population - abamako.com

Coupures d'eau à Bamako : Le ministre à l'écoute de la population Publié le samedi 17 mai 2025 | Aujourd`hui

En réaction à des alertes venant de certains quartiers de Bamako sur des coupures d'eau récurrentes, le ministre de l'Energie et de l'Eau, Boubacar Diané, a effectué une visite dans les différentes stations d'eau pour découvrir la cause de ce problème et envisager urgemment des solutions. C'était le lundi 12 mai 2025.



Le ministre de l'Energie et de l'Eau a effectué une descente de terrain dans quatre installations stratégiques de la Société malienne de gestion de l'eau potable (Somagep-SA), dans le district de Bamako. Cette visite de terrain fait suite à des plaintes des populations de certains quartiers de Bamako, privées d'eau potable depuis quelques jours.



Afin de situer le problème et trouver des pistes de solutions, le ministre de l'Energie et de l'Eau Boubacar Diané, s'est rendu successivement à la station de pompage de Kabala, la station de distribution de Baco-Djicoroni Golf, la station de reprise de Faladiè et la station compacte de Sotuba.



"Nous avons initié cette visite par rapport à un problème de distribution d'eau concernant un certain nombre de quartiers de la rive gauche et de la rive droite. On a reçu pas mal de plaintes par exemple à Faladié, Niamana et la Commune I. Nous avons voulu en avoir le cœur net c'est pourquoi nous avons été à la source pour savoir réellement ce qui se passe. Nous avons été à Kabala qui abrite la station de prise. Nous avons vu comment l'eau est prise depuis le fleuve jusqu'au traitement. Je peux affirmer que l'eau de Kabala est limpide parce que le laboratoire respecte les normes", a-t-il déclaré.



Le ministre assure que l'entreprise utilise la technologie de pointe pour analyser et traiter l'eau pour ensuite l'éjecter vers Baco-Djicoroni où se trouvent les réservoirs. Il y en a quatre avec une capacité de 10 000 m3. C'est à partir de là-bas que l'eau est distribuée par gravitation jusqu'à Faladiè. "Il s'est trouvé qu'au niveau de Kabala, tout est clair, il n'y en aucun problème. Seulement au niveau de Faladié, qui est une station de reprise, le système est lié à l'électricité. A chaque coupure, ils sont affectés. Ils ont des boosters, mais les deux ne fonctionnent pas en même temps s'ils n'ont pas l'électricité. Afin de pallier ce problème, nous allons tout mettre en œuvre pour acquérir un groupe électrogène à ce niveau. C'est le même problème à Sotuba. Nous allons prioritairement acquérir trois groupes électrogènes pour satisfaire ces deux stations et Kati aussi qui fait partie", a indiqué le ministre Diané.



Le chef du département a fait un autre constat. Il s'agit des fuites d'eau. Il devrait instruire incessamment la réhabilitation des réseaux, procéder à leur extension parce que la ville s'agrandit et le réseau ne suffit pas. La Somagep n'étant pas en mesure de contrôler les fuites à distance, le ministre de l'Energie et de l'Eau demande à la population de signaler ces cas. Lors de cette sortie, le ministre a effectué une visite inopinée dans l'agence commerciale Somagep de Kalabancoro. Ce point était pris d'assaut par les clients qui étaient venus payer leurs factures, mais ils étaient confrontés à un problème.



"Le networking ne fonctionnait pas, ce qui fait que les gens étaient au dehors en attendant que le réseau reprenne et qu'ils puissent payer leurs factures. Cela nous a interpellés parce qu'il n'est pas normal que ces gens qui veulent payer leurs factures aient ce genre de problème. La Somagep a besoin d'argent et il y a des gens qui veulent payer, mais ils n'y arrivent pas. J'ai instruit de pallier ce problème", a-t-il martelé. Le ministre a assuré que des dispositions idoines seront désormais prises pour éviter de tels désagréments.



Marie Dembélé