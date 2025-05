Le Ministre Mamou Daffe lors de la validation de l’hymne de l’AES : "C’est un acte fondateur qui donne encore plus de corps à notre Confédération" - abamako.com

Le Ministre Mamou Daffe lors de la validation de l'hymne de l'AES : "C'est un acte fondateur qui donne encore plus de corps à notre Confédération" Publié le samedi 17 mai 2025

Mamou Daffe, Entrepreneur culturel

Les ministres de la Culture des pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) ont validé le vendredi 9 mai dernier, dans la salle Toumani Koné du CICB, l'hymne de la Confédération de l'AES. A l'issue de deux jours de travaux effectués par les experts des trois pays, le document a été soumis à la validation des ministres.



La cérémonie était coprésidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali, Mamou Daffé, et le ministre nigérien des Transports et de l'Aviation civile, le colonel-major Abdourahamane Amadou, représentant le ministre nigérien de la Refondation, de la Culture et de la Promotion des valeurs sociales, en présence de Betamou Fidèle Aymar Tamini, secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, ainsi que les experts des trois pays.



Après le logo, la devise et le drapeau, les ministres de la Cultures des pays de l'AES viennent de valider l'hymne de la Confédération de l'AES. Pendant deux jours, les experts des trois pays se sont penchés sur l'étude des différentes propositions de textes et de chansons par chaque Etat membre. L'objectif de cette rencontre était d'aboutir à un hymne commun qui incarne les valeurs et les aspirations des peuples du Sahel.



Le ministre Daffé a salué les efforts des experts des trois pays afin de trouver un hymne commun pour la Confédération. "Après le logo et le drapeau, nos chefs d'Etat nous ont mandatés pour doter l'AES d'un hymne. Aujourd'hui, grâce à l'engagement des experts, ce travail historique est accompli. C'est un acte fondateur qui donne encore plus de corps à notre Confédération", a-t-il déclaré.



Le colonel-major Abdourahamane Amadou, représentant le ministre nigérien de la Refondation, de la Culture et de la Promotion des valeurs sociales, a insisté sur le caractère symbolique de cette initiative. "C'est une mission confiée par les plus hautes autorités de l'AES pour compléter les symboles de la Confédération. Désormais, nous avons un hymne qui reflète nos valeurs et l'unité des peuples. C'est un travail accompli sous pression, mais avec rigueur et l'engagement", a-t-il précisé.



De son côté, secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, a indiqué que cet hymne reflète l'identité des peuples de l'AES et appelle à davantage de communauté de destin entre les peuples du Sahel, résolus à tracer ensemble une voie fondée sur la souveraineté, la solidarité et la fierté partagée.



Après la validation du document par les ministres de la Cultures de l'AES, il sera également soumis à l'appréciation des chefs de l'Etat de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel notamment le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdourahamane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré.



Mahamadou Traoré