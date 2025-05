Mali : Fourniture d’électricité au Mali : Le nombre d’heures passera de 6 à 19 heures par jour - abamako.com

Publié le samedi 17 mai 2025 | L'Essor

Visite du président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge EKUE, au Mali

Bamako, Vendredi 9 mai 2025 - Le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge EKUE, a été reçu par le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga.

C'est la forte annonce faite ce vendredi 16 mai par le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, à l'occasion de la présentation du Plan d'actions du gouvernement (PAG) 2025-2026 au Conseil national de Transition (CNT) dans le domaine de l'électricité.



Selon le Chef du gouvernement, les efforts entrepris dans le secteur énergétique, qui ont permis d'enregistrer une nette de la fourniture d'électricité, vont se poursuivre par l'augmentation des capacités de production et de distribution en énergie et en eau potable.



Dans ce cadre, il est prévu la construction de quatre centrales solaires photovoltaïques et hydroélectriques sur le réseau interconnecté, la réalisation de 2 588 km de ligne de transport et 1 378 km de ligne de distribution d'électricité. « Le nombre d'heures de fourniture d'électricité passera de 6 à 19 heures par jour », a annoncé le Premier ministre.



Le Chef du gouvernement indique également que des travaux de raccordement des fourrages et la construction de deux stations de traitement d'eau avec chacune la capacité de 76 000 mètres cubes par jour seront effectifs.



Souleymane SIDIBE

