Mali/Fonction publique : l'Etat va recruter 90 personnes vivant avec des handicaps Publié le samedi 17 mai 2025

La République du Mali annonce une innovation majeure dans la fonction publique.



L’axe 6 du Plan d’Action du Gouverement pour le compte de l’année 2025-2026, mise sur l’amélioration du climat social, la qualité des ressources humaines publiques et l’équité.



Pour cela, 200 cadres de dialogue social seront activés dans les secteurs public et privé, et 60 accords syndicaux non exécutés seront relancés.



Le Conseil National du Dialogue Social (CNDS) deviendra pleinement opérationnel.

Dans une logique d’inclusion, 90 personnes vivant avec un handicap seront recrutées dans la fonction publique au Mali.



En plus, le Gouvernement veillera à la mise en œuvre du cadre juridique de rémunération des agents de l’État.



Face à une crise qui a fragilisé la cohésion sociale, le Gouvernement s’engage dans des actions de réconciliation concrètes.



600 jeunes issus des zones touchées par les conflits seront réinsérés socio-économiquement.



Le processus d’intégration de 34 000 ex-combattants se poursuivra.