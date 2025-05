Mali : Abdoul Aziz Aguissa nommé Vérificateur général - abamako.com

Mali : Abdoul Aziz Aguissa nommé Vérificateur général Publié le dimanche 18 mai 2025 | L'Essor

Le Président de la Transition, Général d'armée Assimi Goïta a nommé ce vendredi 16 mai 2025 Abdoul Aziz Aguissa nouveau Vérificateur général. Il remplace Samba Alhamdou Baby qui assurait l'intérim du poste après l'expiration de son mandat.

Administrateur civil et membre du corps préfectoral, le nouveau Vérificateur général était jusqu'à sa nomination secrétaire général du Bureau de l'institution indépendante. Né en 1969, Abdoul Aziz Aguissa est un haut cadre de l'Administration publique. Il est titulaire d'un doctorat en droit public obtenu à l'université de Grenoble en France en 2014.



Son expérience professionnelle, sa rigueur et sa probité dans la haute sphère administrative seront sans nul doute un atout primordial pour la réussite de cette mission délicate. Celle du contrôler drastiquement la gestion des finances publiques à tous les niveaux et de poursuivre la lutte farouche contre la corruption dans un contexte de refondation de l'Etat pour une gouvernance vertueuse.



Sa nomination peut être perçue comme un signe d'espoir dans l'assainissement des affaires publiques à travers une gouvernance plus responsable dans le respect des trois principes constitutionnels qui guident désormais l'action publique au Mali.



Aboubacar TRAORE