Les Démocraties putschistes de 1991: Ils préfèrent le Mali sous tutelle que la gestion des militaires !
Publié le lundi 19 mai 2025 | L'Inter de Bamako

Au moment où le Mali ne tient que par un fil, des loups déguisés en démocrates organisent des manifestations et s’adonnent à des activités subversives pour renouer avec les mêmes pratiques de violence qui ont balayé le régime dictatorial du général Moussa Traoré. L’objectif visé est d’envenimer la situation pour mettre notre pays sous tutelle afin qu’ils reviennent aux affaires. Peine perdue.Les pseudo-démocrates ne connaissent que la violence comme mode d’accession au pouvoir.



Chaque fois qu’ils perdent le contrôle des richesses nationales sur lesquels ils ont bâti un trésor de guerre dans l’opacité la plus totale, ils ne manquent pas d’imagination. Ils crient au complot et s’érigent en défenseurs de la démocratie, de la liberté d’expression et des droits de l’homme. Comme s’ils n’ont pas été les premiers pourfendeurs de ces droits les plus éléments quand ils étaient au sommet de l’État. Ils ont donné le ton de ce que les militaires les appliquent aujourd’hui. À savoir, arrestations arbitraires, fermeture de radios privées, restriction des libertés, harcèlement et bastonnades des journalistes, emprisonnement des opposants, interdictions des manifestations.



La liste est loin d’être exhaustive.Privés du gain facile qu’ils parvenaient à soutirer du Trésor public par des moyens détournés, du financement des organisations non-gouvernementales (ONG), des frais de missions, des sociétés-écrans qu’ils ont créées pour rafler les marchés de l’État, les démocrates putschistes de mars 1991 ne peuvent que renouer avec la violence pour accéder au pouvoir comme en 1991. Mais, cette fois-ci, il est question de mettre le Mali sous tutelle. Et pour atteindre cet objectif, des conditions d’instabilité seraient créées à travers des manifestations et des marches pour pousser le pouvoir en place à commettre l’irréparable. Et la mèche serait dite pour un changement de pouvoir qui consacrerait leur grand retour au pouvoir.Le calcul est simple. Ils gagneraient mieux avec le Mali sous tutelle qu’avec les militaires. Un président de la transition serait choisi dans leur rang, un gouvernement fourre-tout sera formé.



Les autres se contenteraient des postes de directeurs, de membres de l’organe législatif qui sera mis en place. Ils préfèrent cela que la gouvernance des militaires qui ont coupé l’herbe sous leurs pieds depuis la dissolution des partis politiques et mouvements à caractère politiques, le 13 mai.Ce complot contre notre le Mali est mené, d’une part, par les soi-disant démocrates à l’intérieur, et d’autre part, par d’autres Maliens vivant à l’extérieur. Les premiers, à travers des manifestations, sèmeraient le chaos à Bamako.



Une façon de dire à leurs parrains que les militaires seraient dans l’impossibilité de gouverner. Les seconds, leur mission, d’occuper les plateaux des médias de la haine des pays dans lesquels ils vivent pour attiser le feu. Leur mot d’ordre: d’accuser l’armée malienne de massacres de populations, de procéder à une épuration ethnique, de décrier la gestion de la transition, de tirer à boulets rouges sur les militaires au pouvoir. Ces actions combinées seraient une aubaine pour l’Organisation des Nations unies (ONU) d’intervenir de nouveau au Mali. Mais, cette fois-ci, pour installer des hommes liges à la tête du pays pour préserver les intérêts de leurs mentors politico-économiques.





À ce stade de la vie de la nation malienne, aucune force progressiste ne saurait jouée contre les intérêts de son pays. Le Mali, malgré nos divergences, a besoin de l’union sacrée pour faire face à la guerre qui endeuille nos familles depuis 2012. Mais celles qui empruntent d’autres voies sont des ennemis déclarés de notre pays.



C’est le cas des démocrates putschistes de 1991 qui se battent pour leurs intérêts personnels et égoïstes. Ils sont manipulés et manipulables depuis des années 1990 par l’extérieur qui les a convertis en démocrates-prédateurs du tissu socio-économique de notre pays.Aujourd’hui, ils sont manipulés comme en 1990 pour mettre à nouveau notre pays à genou. Ils veulent le brûler pour arriver à leurs fins diaboliques. Ils n’arriveront pas. Le peuple malien est déjà debout comme un seul homme pour barrer la route à des aventuriers qui se sont drapés de la couverture démocratique pour mettre à sec les finances publiques.Le temps des démocrates manipulateurs est révolu !



Yoro SOW