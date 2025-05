Dissolution des partis politiques, associations et mouvements à caractère politique: Y a-t-il un juge pour sauver le Mali ? - abamako.com

Dissolution des partis politiques, associations et mouvements à caractère politique: Y a-t-il un juge pour sauver le Mali ? Publié le lundi 19 mai 2025 | L'Inter de Bamako

Résultats définitifs du Referendum constitutionnel par la Cour Constitutionnelle

Bamako, le 21 juillet 2023

Ce serait une peine perdue ! Les Maliens sont suffisamment informés sur l’auguste Cour des neuf (09) Sages. La Cour constitutionnelle (2002) a annulé plus de 500 000 voix. Sur seulement 5,7 millions d’inscrits, cela faisait beaucoup. Le président de cette Cour affirme que les gens se sont faits élire par la fraude: «présence de bureaux de vote fictifs, manipulation frauduleuse de chiffres, absence de signature sur des Procès-verbaux (PV) et la distribution anarchique de cartes d’électeurs».Et le Centre Carter de conclure: «la conséquence a été qu’un grand nombre d’électeurs a été privé de son droit du fait de l’ampleur des irrégularités électorales». Autre fait de la Cour constitutionnelle des neuf (09) Sages en 2018, le résultat des élections proclamé, a fait l’objet de vives contestations.Du coup, le peuple est sorti pour manifester sa colère. Y a-t-il un juge pour sauver le Mali d’un clash ? De toute évidence, le pays est encore très pauvre, et le modèle de gouvernance n’a pas mal de défauts et de faiblesses.