Ce que le peuple malien demande à la transition, c'est l'honnêteté Publié le lundi 19 mai 2025 | L'Inter de Bamako

© aBamako.com par AS

Cérémonie de clôture des journées de la concertation nationale sur la transition

Bamako, le 12 septembre 2020 au CICB. Le CNSP a procédé à la clôture des journées de la concertation nationale sur la transition au terme de trois jours d`échanges à l`issue desquels une charte et une feuille de route de la transition ont été validées par les participants, selon le rapport de synthèse. Tweet

Selon les rumeurs qui circulent, les Maliens seraient très en colère contre la gestion catastrophique du pays. Ce qu’ils demandent aux dirigeants de la transition, c’est l’honnêteté. D’abord, l’argent et le reste ne peuvent que suivre. «Entre la période 2020 et 2023, 80 milliards de Francs CFA», c’est le montant du manque à gagner pour l’État. Un acte que les Maliens ne comprennent pas.Ensuite, les délinquants financiers à col blanc arrivent toujours à prendre la poudre d’escampette, cela à amener le manque de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. On ne peut pas nier l’existence de fortunes colossales, de salaires exorbitants, de revenus vertigineux côtoyant la plus extrême pauvreté. C’est la première injustice et la plus scandaleuse.