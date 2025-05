La désespérance des jeunes face à l’avenir - abamako.com

News Politique Article Politique La désespérance des jeunes face à l’avenir Publié le lundi 19 mai 2025 | L’Inter de Bamako

On a encore en mémoire les propos du président de la transition «Si j’échoue, c’est toute la jeunesse qui a échoué». Malheur à lui pour avoir tenu ces propos en campagne de ratissage auprès d’une jeunesse désespérée. Les jeunes ont perdu leurs repères que symbolisaient la réussite de leurs aînés. La désespérance est quasi- générale et la délicatesse de la situation actuelle contribue à la consolider. Ce sentiment d’amertume se voit à travers les agissements d’une certaine jeunesse en proie à une révolte générale.À un des sommets d’Afrique- France, s’exprimant en ces termes: «Si les chefs d’État africains ne s’occupent de la jeunesse, nous nous occuperons d’eux». Les vainqueurs ne sont pas toujours les meilleurs, mais ils ont remporté la victoire dans une compétition ouverte, impitoyable. De plus, leur triomphe est aussi précaire qu’un titre de champion du monde de boxe.