© AFP par Byline

Lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita

Bamako, le 11 juin 2015, le CICB a abrité la cérémonie de lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita, c`était sous la Haute présidence de SEM, Ibrahim Boubacar KEITA Tweet

Sous la direction de Modibo Keïta assassiné en ce jour du 16 mai 1977 sous les ordres du virus mortel qu'est la France, le Mali était devenu un haut lieu du nationalisme Africain, où se rendait la plus part des leaders nationalistes du continent et d’ailleurs.Ainsi, entre 1960 et 1967, Modibo Keïta reçu, notamment, les visites de: Nelson Mandela, de Che Guevara de Cuba, le socialiste Ahmed Ben Bellah d’Algérie, de Gamal Abdel Nasser d’Égypte, Antoine Gizenga du Congo, Le maréchal Tito de la Yougoslavie communiste, Chou En-Lai de la Chine, et aussi, la plupart des dirigeants de la Swapo du Sud-ouest africain (Namibie), des Mouvements révolutionnaires de Libération d'Angola, du Mozambique, du Cap-Vert ou de la Guinée-Bissau.Modibo Keïta a œuvré toute sa vie pour l’unité Africaine, il ne ménagea pas ses efforts pour soutenir les militants antiapartheids en Afrique du Sud.



Il fut un grand ami des communistes Vietnamiens Ho chi Minh et le général Nguyen Giap.Arrêté sous les ordres de la France, puis déporté dans une prison du nord-Mali au climat sahélien insupportable, Moussa Traoré la marionnette de la France le fait assassiner en 1977 par empoisonnement.Voici un digne fils d'Afrique le regretté Modibo Keïta tué en ce jour du 16 mai 1977.



Isaac AMADU