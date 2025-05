Burkina Faso : Inauguration du mausolée de Thomas Sankara - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Burkina Faso : Inauguration du mausolée de Thomas Sankara Publié le lundi 19 mai 2025 | arc en ciel

Tweet

Dans une atmosphère empreinte de recueillement et de fierté nationale, le Burkina Faso a inauguré le samedi 17 mai 2025 le mausolée dédié au Président Thomas Sankara et aux 12 compagnons assassinés avec lui lors du coup d’Etat du 15 octobre 1987.



La cérémonie solennelle s’est tenue sur le site du Conseil de l’Entente, lieu même du drame, désormais transformé en mémorial national.



Présidée par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, la cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités politiques, militaires et diplomatiques dont le Premier ministre du Sénégal, du Tchad et le ministre en charge de la Culture du Mali, Mamou Daffé.



Rassemblées par



A.S.