Miser sur le numérique : Un pari incontournable pour l'avenir du Mali Publié le lundi 19 mai 2025 | L'Alternance

Dans un monde où la technologie redéfinit les règles du jeu, le Mali ne peut plus se permettre de rester spectateur

19 Mai 2025 - 11:29

L’économie numérique, longtemps perçue comme un luxe réservé aux pays développés, est aujourd’hui une nécessité vitale. Une nécessité pour former, produire, commercer, gouverner autrement. Une nécessité pour rattraper le temps perdu, pour relier les territoires, pour offrir à la jeunesse un avenir au-delà des frontières physiques et mentales.



Une jeunesse prête, un pays encore en retard



Le potentiel est là. Il crève les yeux. Une jeunesse connectée, curieuse, créative, qui apprend, vend, s’informe et se fait entendre grâce à un simple smartphone. Mais entre ce potentiel humain et une économie numérique structurée, il y a un monde d’écart. Connexions instables, tarifs élevés, coupures régulières… Pour des millions de Maliens, le numérique reste encore un privilège, alors qu’il devrait être un droit fondamental.



Les infrastructures sont fragiles, les formations peu adaptées, les politiques publiques souvent en retard d’un train. On parle de révolution numérique, mais beaucoup n’ont même pas accès au minimum technique pour y participer. Résultat : des inégalités qui se creusent entre villes et campagnes, entre ceux qui peuvent coder, vendre ou créer en ligne, et ceux qui restent à l’écart.



Un levier de transformation à ne pas rater



Et pourtant, le numérique peut changer la donne. Il peut reconnecter les zones rurales à l’économie nationale. Il peut simplifier l’accès aux services de santé ou d’éducation. Il peut accélérer la transparence de l’administration, réduire les files d’attente, limiter la corruption. Il peut surtout offrir aux jeunes un autre horizon que l’exil ou l’ennui, un espace pour entreprendre, innover, rêver.



Mais pour que cette promesse devienne réalité, il faut une vision politique claire, courageuse et ambitieuse. Le numérique ne peut plus être relégué à un simple ministère ou à des projets pilotes. Il doit irriguer toutes les politiques publiques : de l’agriculture à l’éducation, de la sécurité à la culture. Il doit devenir un outil de souveraineté.



Des défis à affronter, sans détour



Ce pari sur le numérique exige de relever plusieurs défis de front. D’abord, l’accès universel à internet : plus qu’un luxe, c’est un fondement de l’égalité des chances. Ensuite, la formation massive, car sans compétences numériques, pas d’innovation possible. Il faut aussi bâtir un cadre juridique solide, pour protéger les données, réguler les abus, encadrer les usages sans brider les libertés.



Et surtout, il faut croire en notre capacité à créer localement. Le numérique ne doit pas être seulement une porte d’entrée pour les géants étrangers, mais un terrain fertile pour nos propres idées, nos propres solutions, nos propres talents.



Un rendez-vous avec l’histoire



Le Mali a déjà manqué plusieurs virages dans sa quête de développement. Celui du numérique est peut-être le dernier qu’il ne peut pas se permettre de rater. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de technologie. Il s’agit de souveraineté, de justice sociale, d’opportunités. Il s’agit de construire un futur qui nous ressemble et nous rassemble.



Le moment est venu d’oser. D’investir, d’éduquer, de connecter. En somme, le numérique ne réglera pas tous les problèmes du Mali. Mais sans lui, aucun ne sera véritablement résolu.



Ahmed M. Thiam