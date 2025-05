Nécessité d’une collaboration sous régionale contre le terrorisme : Quand le retrait des pays de l’AES de la CEDEAO laisse un vide - abamako.com

L’histoire semble donner raison à l’ancien Président de la République du Mali, feu Amadou Toumani Touré, quand il affirmait à juste raison que la lutte contre le terrorisme n’est pas l’affaire d’un seul Etat et qu’il faut une synergie d’action de tous les pays de la sous-région pour venir à bout de l’hydre terroriste.



Pour avoir tiré cette sonnette d’alarme, son pays fut qualifié par certains comme le maillon faible de la chaine. Aujourd’hui la vérité a triomphé, car tous les pays ou presque tous sont concernés par ce fléau au point que des initiatives nationales sont prises afin de se prémunir d’un système de prévention ou se préparer à l’endiguer. Ce ne sont plus les seuls Etats du sahel, Mali, Burkina et Niger qui sont menacés, mais d’autres comme le Sénégal, le Bénin, le Togo et même la Guinée Bissau sont désormais dans l’œil du cyclone des terroristes qui écument désormais toute la sous- région ouest africaine. Le retrait des trois pays de l’AES a non seulement porté un coup dur sur les mécanismes sous régionaux de lutte contre le terrorisme, mais aussi et surtout a désorganisé tout le dispositif militaire que les pays de la CEDEAO s’apprêtaient à mettre en place. Les initiatives nationales voire inter-Etats suffisent-elles pour venir à bout des terroristes qui ont le vent en poupe ces derniers temps ? Et si au-delà des querelles intestines la CEDEAO et l’AES acceptaient de collaborer pour faire face à ce péril terroriste.



Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, en visite officielle au Burkina Faso, a abordé la question de la collaboration entre son pays et le Burkina Faso afin de lutter contre le terrorisme. Ousmane Sonko a exprimé devant le Président Burkinabé Ibrahim Traoré, la volonté du Sénégal d’envisager toute possibilité de collaboration et de soutien face à cette épreuve. Il a affirmé que le terrorisme ne s’arrêtera pas aux frontières, donc appelant à une approche régionale coordonnée. Avant le Sénégal, c’est le Togo et le Bénin qui ont tiré la sonnette d’alarme pour alerter les autres pays de la sous-région du danger qui les guette tous et dont la prévention et l’éradication doivent faire l’objet d’une synergie d’actions de tous les pays de la sous-région. La CEDEAO bien que présentant des défaillances organisationnelles et n’ayant pas jusque-là mise en place la Force en attente, demeure la meilleure réponse à la question sécuritaire dans la sous-région. Elle est non seulement capable de convaincre d’autres partenaires à venir en aide tant sur le plan matériel que logistiques, comme sur le plan de renseignement toutes choses indispensables pour venir à bout de ce fléau.



Un proverbe africain ne dit-il pas qu’à défaut de sa mère on tétera sa grand-mère ? C’est faute d’initiative plus globale et d’approche sous régionale subséquente que les pays qui sont considérés comme l’épicentre du terrorisme prennent des initiatives inter-Etats pour des actions coordonnées. La désintégration de la CEDEAO en est pour beaucoup. Le retrait de trois pays et non des moindres, tant par leurs superficies que leur situation géographique a été un facteur qui a ralenti l’élan de solidarité sous régionale. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, au-delà de leur handicap naturel car ils sont des hinterlands autrement dit qui n’ont pas de débouché sur la mer et dont l’économie repose en grande partie sur l’importation. Ils ont des ressources très limitées, pour ne pas dire des pays pauvres ce qui pourrait freiner certaines initiatives. C’est pourquoi ils auraient dû rester dans ce grand ensemble qu’est la CEDEAO, car on est mieux dans un ensemble à 15 que dans un groupe de trois Etats selon le Président ghanéen. Les trois pays ont fait le choix de se retirer de la CEDEAO laissant un vide difficile à combler. En effet, le Mali le Burkina Faso et le Niger constituent les trois pays les plus infectés par le terrorisme, Ils sont l’épicentre du fléau et ne disposent pas de moyens conséquents pour y faire face d’où la multiplication des initiatives afin de venir à bout du phénomène. L’AES est née pour combler le vide du retrait de la CEDEAO. Au-delà de l’AES les trois pays ont besoin d’élargir leurs champs d’action en collaborant avec d’autres pays non membres de l’AES et qui sont tout aussi infectés par le fléau.



Une sagesse africaine ne dit-elle pas que quand le feu gagne la forêt l’animal court vers la rivière pour y trouver refuge ? Face à ce monstre qui ne connait ni frontière et qui n’épargne aucun pays encore moins personne, il urge de taire les divergences politico-diplomatiques afin d’envisager de véritables stratégies communes contre cet hydre qui fait suffisamment de mal aux pays de la sous-région. Les pays de la CEDEAO et ceux de l’AES ayant un destin commun et partageant un même espace gagneraient plus à se donner la main pour former un front commun et multiplier les initiatives afin d’arriver à bout du terrorisme. Les initiatives inter-Etats tout comme celles des petites entités sous régionales sont certes bonnes, mais ne sauraient être plus efficaces que les initiatives prises par les grands ensembles. C’est l’union qui fait la force a-t-on coutume d’entendre. Le succès dans la lutte contre le terrorisme passera forcément par la collaboration, par une synergie d’actions, par une mutualisation des énergies, bref par la mise en place d’une stratégie commune de l’ensemble des pays de la sous-région.



Youssouf Sissoko