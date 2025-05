Abdoulaye Maïga devant le CNT : Un exposé clair, concis et bien accueilli - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Abdoulaye Maïga devant le CNT : Un exposé clair, concis et bien accueilli Publié le lundi 19 mai 2025 | L’aube

© Autre presse par DR

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga devant le CNT pour son Plan d’Action pour 2025-2026

Tweet

Une analyse croisée et stratégique, en regard des huit axes stratégiques préalablement définis, renseigne sur l'objectif de l'heure du gouvernement de Transition. Il est ici question de fournir un raccourci informatif et analytique, tout en faisant court.



Le discours du Premier ministre Maïga sur le Plan d'action du Gouvernement (PAG 2025-2026), devant le Conseil National de Transition (CNT) articule de manière détaillée la mise en œuvre des "8 axes de la lettre de cadrage du 27 novembre du Général d'Armée Assimi Goïta assignée feuille de mission au Premier Ministre et à son équipe. Ces 8 axes fondent de manière stratégique la structuration du Plan d’action du gouvernement (PAG 2025-2026).



Au cours de son allocution devant les Honorables, le Général de Division Abdoulaye Maïga ne s'est pas contenté de lister seulement les actions prévues, mais il a eu l'intelligence procréative de contextualiser le PAG dans un environnement national et régional complexe, marqué par des défis sécuritaires, socio-économiques et politiques.



Sous ce climat intérieur et international malsain, le Premier ministre a structuré son discours en reprenant explicitement chacun des huit axes définis dans la lettre de cadrage du Président de la Transition. Cette approche méthodique donne une clarté et une visibilité pour observer les traçabilités directes entre les priorités gouvernementales et les actions concrètes envisagées. Pour l'Axe 1 par exemple qui concerne le Renforcement de la défense et de la sécurité, le Pm a détaillé dans son discours une batterie de mesures jugées substantielles : acquisition de matériel, construction de camps, recrutement massif de forces armées et de sécurité (15.000 soldats, 9000 agents), et sécurisation des zones sensibles. L'opération "dougoukoloko" en cours sur les fronts est mentionnée au passage pour indiquer l'existence de la plateforme opérationnelle de l'armée conjointe de l'AES et de ses unités de forces spéciales. L'accent est également mis sur la présence étatique accrue et l'amélioration des conditions des forces combattantes sur le terrain.



Analyse croisée du PAG



Le discours du Premier ministre révèle une stratégie gouvernementale axée sur la réponse aux crises immédiates (sécurité, besoins fondamentaux) tout en posant les bases de réformes structurelles à plus long terme (gouvernance, institutions, économie). La création et la promotion de l'AES apparaissent comme un pilier de la politique étrangère et de la stratégie de développement.



L'accent mis sur la souveraineté (alimentaire, politique, partenariale) traverse l'ensemble du discours. La reconnaissance des défis (sécuritaires, économiques) est manifeste, et le Premier ministre insiste sur les principes de responsabilité, de redevabilité et d'exemplarité pour la réussite du PAG.



La digitalisation est présentée comme un outil transversal pour améliorer l'administration, la gestion des finances publiques et les services aux citoyens. L'implication de la jeunesse et de la diaspora est également reconnue comme un atout pour le développement national.



En conclusion, on retient que le discours du Premier ministre Maïga offre une vision globale et détaillée du Plan d'Action du Gouvernement (PAG 2025-2026). Il établit un lien clair entre les directives présidentielles dans la lettre de cadrage du 27 novembre 2024, les huit axes stratégiques dégagées du PAG et les actions concrètes envisagées.



La stratégie sous-jacente systémique et holistique semble viser à la fois la stabilisation du pays face aux défis multiples et l'engagement d'un processus de refondation et de développement endogène linéaire, en s'appuyant sur la solidarité intergénérationnelle et sous-régionale et la mobilisation des ressources nationales par l'incitation à l'épargne et l'extension du taux de bancarisation des ménages et des consommateurs maliens. Ça promet fort ! De la liquidité à flot pour tous ! Le Mali est riche et cela ne se dément plus ! Au travail ! Produisons ce que nous consommons est la voie royale pour atteindre des taux records de croissance rapide à deux chiffres. En ce sens, la coopération internationale bien entretenue et un bon climat des affaires qui attire les investisseurs motivés sont des préalables à consolider.



La Rédaction