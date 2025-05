Education nationale: le Ministre lance les épreuves du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) 2025 - abamako.com

Education nationale: le Ministre lance les épreuves du Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) 2025 Publié le lundi 19 mai 2025 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Lancement des épreuves du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) 2025

C’est au CFP/FK, dans l’Académie d’Enseignement, Rive gauche de Bamako que le ministre de l’Education nationale, Dr Amadou SY SAVANE, à la tête d’une forte délégation, a lancé les épreuves du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), session de mai 2025. Ils sont au total 16207 candidats répartis entre 83 centres, sur toute l’étendue du territoire national.



Le Chef du Département de l’Education a, avant d’ouvrir la première enveloppe, assisté à la montée des couleurs nationales, visité quelques salles d’examens, prodigué des conseils aux candidats et aux surveillants, au nom des plus hautes autorités du pays.

Le constat est encourageant du point de vue organisationnel, c’est pour quoi le ministre n’a pas manqué de remercier l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation des examens de fin d’année scolaire 2024-2025.



Ont pris part à ce lancement: les membres du cabinet élargi du ministère de l’Education nationale, le Gouverneur du District de Bamako, le Président de la Délégation Spéciale de la Mairie du District de Bamako, la Directrice de l’Académie d’Enseignement de Bamako Rive gauche, les parents d’élèves et plusieurs acteurs de l’école.



M.S