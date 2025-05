Administration Malienne: Les fonctionnaires indélicats - abamako.com

Administration Malienne: Les fonctionnaires indélicats Publié le lundi 19 mai 2025 | Le 26 Mars

Monument de la Paix (Bamako)

Il y a quelques années, le fonctionnaire chargé de gérer les ressources publiques devait user de favoritisme ou de surfacturations pour avoir « sa part » dans les marchés attribués à des tierces.

Aujourd’hui, la formule est beaucoup plus simple : la plupart des fonctionnaires sont en même temps commerçants, fournisseurs, prestataires de services, opérateurs économiques. Outre, le fait que le cumul de telles professions est incompatible au sens de la loi, il permet de dévaliser sans traces

le trésor public.



Nombre de fonctionnaires au Mali disposent des camions de transport ou des camions Benz etc.



Ainsi, au lieu d’attribuer les marchés de gravier, sable, etc. (Pour la réalisation et l’entretien des routes) aux véritables transporteurs, ils se l’attribuent, eux-mêmes.



A ceux-ci s’ajoutent les fonctionnaires propriétaires de librairies, papeteries, quincailleries, qui par

personnes interposées approvisionnent l’Etat en matériel informatique, matériel de bureau, matériel de

construction ou pièces de rechanges.



Egalement, il y a les fonctionnaires promoteurs immobiliers, qui n’hésitent pas à se déclarer adjudicataires des baux de l’Etat afin de se tailler des loyers sur mesure.



Cette situation conduit inexorablement à faire du fonctionnaire, à la fois vendeur et acheteur. Et, dans

ce cas, la suite est connue…



Aujourd’hui, force est de constater que, par laxisme, la disposition légale qui prévoit ces interdictions

est complètement désuète. Et pour cause.



Ce phénomène dont le corollaire est la souplesse dans l’application des textes mine sérieusement notre

économie.



Car, d’abord c’est ce manque de rigueur qui fait que nos entreprises commerciales et industrielles sont

déloyalement concurrencées par les entreprises étrangères.



Ensuite, c’est le manque de fermeté dans l’application des textes qui fait que, le policier, l’agent fiscal,

ou le douanier prend impunément des pots-de-vin avec le contrevenant, le fraudeur, etc…



C’est enfin, la même légèreté dans l’application des textes qui fait que, n’importe qui peut faire n’importe quoi.



C’est le cas par exemple de l’exercice du commerce auquel désormais, tout le monde peut s’atteler dans notre pays.



Or, aussi bien le code de commerce malien que l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général (applicable au Mali) interdisent l’exercice de toute activité commerciale par certaines couches professionnelles.



Au premier plan, ceux qui ne doivent pas exercer une activité commerciale sont les fonctionnaires et

personnels des collectivités publiques et des Entreprises à participation publique.



Ensuite, viennent, les officiers ministériels et auxiliaires de justice (avocats, huissiers, commissaires

priseurs, notaires, greffiers, administrateurs et liquidateurs judiciaires).



Aussi, certains experts comptables et comptables agréés, les commissaires aux comptes et aux apports, les conseils juridiques et courtiers maritimes ne doivent pas, aux termes de l’article 9 du l’Acte uniforme de l’OHADA (portant sur le droit commercial général), exercer une activité commerciale.



Mieux, au sens de la loi disentils, l’activité commerciale est très étendue.



Il y a, les activités commerciales par leur nature qui sont les achats de biens meubles ou immeubles en vue de leur revente (spéculation), les opérations portant sur la monnaie et les valeurs fiduciaires (opération de banque, de bourse, d’assurance, de transit).



Aussi, l’exploitation industrielle des mines, carrières ou tout gisement de ressources naturelles, les

opérations de transport, de télécommunication, la location des biens mobiliers ainsi que la souscription

ou la vente d’actions de société commerciale ou immobilière constituent également des activités commerciales de par leur nature.



A ces activités commerciales (de par leur nature), la loi selon cet hommes de loi, d’autres qui sont

commerciales par leur forme, indépendamment de ce sur quoi elles portent. Parmi ces activités, on cite

notamment les actes effectués par les sociétés commerciales.



Autrement dit, tout acte accompli par les dirigeants des quatre (4) types de sociétés commerciales

légalement reconnues (Société Anonyme, Société à Responsabilité Limitée, Société en nom collectif,

Société en Commandite Simple) est commercial.



C’est, dans un souci de moralité publique, que la loi a interdit l’exercice de l’activité commerciale à ces

différentes couches professionnelles. Conclu-t-il.



Malick Camara