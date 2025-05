Axe Mali–Sénégal : Le général Birame Diop à Bamako pour relancer la coopération sécuritaire - abamako.com

Axe Mali–Sénégal : Le général Birame Diop à Bamako pour relancer la coopération sécuritaire Publié le lundi 19 mai 2025



Axe Mali–Sénégal : le Gal Birame Diop à Bamako pour relancer la coopération sécuritaire

En visite officielle à Bamako, le ministre sénégalais des Forces armées, le général Birame Diop, a été reçu ce lundi 19 mai 2025 par le président malien de la Transition, le général Assimi Goïta, dans un contexte de tensions sécuritaires croissantes dans l’ouest du Mali.



Cette visite marque une étape décisive dans la relance de la coopération bilatérale entre Dakar et Bamako, au moment où la région frontale de Kayes, proche du Sénégal, fait face à une recrudescence des attaques jihadistes, comme l’illustre l’assaut du poste de Sandaré le 17 mai.



Depuis le lancement des patrouilles conjointes en février 2025 dans la localité de Diboli, les armées des deux pays renforcent leur coordination pour sécuriser cette zone sensible. Le Sénégal déploie notamment ses forces via la Zone militaire N°4 et le Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI), en réponse aux incursions de groupes affiliés au JNIM, comme celle ayant coûté la vie à un guide religieux sénégalais.



Le général Diop a transmis à Assimi Goïta un message du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, exprimant la volonté de travailler « de manière constructive » avec le Mali face aux « défis extrêmement aigus » du continent. Le chef de l’État malien a salué les « liens séculaires d’amitié » entre les deux nations et a réaffirmé son attachement à une coopération renforcée.



Outre les patrouilles, la coopération militaire entre les deux pays s’appuie sur un accord technique signé en 2021, favorisant les échanges de stagiaires militaires. Elle s’intègre également à une dynamique régionale plus large, illustrée par des opérations conjointes avec la Mauritanie depuis septembre 2024.



Malgré le retrait du Mali de la CEDEAO en janvier 2025, aux côtés du Burkina Faso et du Niger, cette visite illustre la volonté partagée de pérenniser les mécanismes de stabilisation transfrontalière.



Il s’agit de la deuxième visite officielle du général Diop à Bamako depuis l’élection du président Faye, confirmant le rôle stratégique du Mali dans la politique de sécurité régionale du Sénégal. KM