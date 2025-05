Exploitation du lithium à Bougouni: 6 milliards de F CFA versés à 6 personnalités du pays - abamako.com

Exploitation du lithium à Bougouni: 6 milliards de F CFA versés à 6 personnalités du pays Publié le lundi 19 mai 2025

Une opacité entoure le marché confié à la société Lithium du Mali-SA, une coentreprise entre Kodal Minerals UK et Hainan Mining, avec la participation de l'État malien et d'investisseurs privés locaux. Selon plusieurs sources concordantes six (06) personnalités et pas des moindres auraient perçu chacune la somme de 2 milliards de Francs CFA comme pots-de-vin. C’était le prix à payer pour que démarre l’exploitation du lithium à Bougouni (Goulamina).



Le pétrole, l’or, le diamant, l’uranium, le lithium sont le secteur de la grande corruption. Or, la situation actuelle est une poudrière: jusqu’ à quand les déshérités accepteront-ils de patienter, d’espérer les

changements concrets pour lesquels les Maliens ont chassé Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) ?



Les recherches minières sont exécutées soit directement par des organismes publics, soit par des sociétés privées, placées sous le contrôle de l’État.



Récemment, les efforts de prospection se sont intensifiés: de ce premier inventaire nous retiendrons le lithium de Bougouni. Une opacité entoure cette exploitation, confiée à cette société. Le lithium est utilisé pour la production d’alliages légers (aluminium-lithium). C’est un élément chimique (Li), de numéro atomique.

